К юбилею "Феррари" подготовила шикарный "наряд" и впервые в сезоне позвала зрителей

Одна из старейших команд Формулы-1 "Феррари" обкатала свои болиды в ретро ливрее. Фотографы успели запечатлеть машину на пит-лейне трассы в Муджелло, где в эти выходные состоится Гран-при Тосканы. Ранее мы давали видео жуткой аварии гонщика "Феррари", из-за которой приостановили этап Формулы-1 в Италии.

Реклама

Читайте также: Британский чемпион проехал самый быстрый круг в истории Формулы-1

Отметим, что этап в Муджелло станет для итальянской конюшни уже 1000-м Гран-при в Королевских гонках. По этому поводу болиды Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля будут окрашены в темно-красный цвет, как это было в 1950 году во время первой зачетной гонки "Феррари" в Формуле-1.

Болид "Феррари" в ретро стиле / Фото: Reuters

Реклама

Болид "Феррари" в ретро стиле / Фото: Reuters В тренде Видео голов и обзор матча Испания – Украина в Лиге наций

Гонка в Муджелло также станет первой в сезоне, на которую будут допущены зрители. На трибунах разместятся 2880 болельщиков. "Скудерия" пригласила ограниченное число членов своего фан-клуба и несколько сотен врачей и медработников, которые внесли особый вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Мы также сообщали, что сын Шумахера дебютирует в Формуле-1 уже на этих выходных. Немецкий пилот примет участие в свободных заездах в Италии.

Напомним, что на предыдущем Гран-при в Италии победу сенсационно отпраздновал Пьер Гасли. А лидер чемпионата Льюис Хэмилтон провалил гонку в Монце.

Реклама

Смотрите рейтинг чемпионов Формулы-1

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама