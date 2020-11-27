И смешно, и жутко: после страшной аварии "быков" собака мешала продолжить заезды Ф-1

Пилот "Ред Булл" Александр Албон сильно не пострадал, чего не скажешь про его авто

Пилот "Ред Булл" Александр Албон не справился с управлением и разбил машину во время второй тренировке перед Гран-при Бахрейна, который состоится 29 ноября. 24-летний тайско-британский автогонщик потеряв болид в 15-м повороте и чудом избежал серьезных травм. Ранее мы сообщали, что мотогонщик упал под колеса своим соперникам.

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Албон врезался правой стороной в барьеры, в результате чего машина получила сильные повреждения. Сессия была остановлена красными флагами. Гонщик извинился перед командой, сам выбрался из кокпита, но был отправлен для проверки к медикам, так как сработал датчик опасной перегрузки. Но в конце сессии Алекс присоединился к команде.

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Машина пилота "Ред Булл" Алекса Албона / Фото: formula1.com

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Эвакуация машины и ремонт барьера потребовали времени. Только через 12 минут на выезде с пит-лейн вновь загорелся зеленый, но через несколько секунд сессию вновь остановили – на трассу выбежала собака.

А после того, как тренировку возобновили, протокол возглавил британский пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон, проехав круг за 1.28,971. Ранее Хэмилтон досрочно стал чемпионом Формулы-1 в 2020 году после победы на Гран-при Турции.

Смертельная авария Матеуса Барбозы. Источник: twitter.com/Vini_Ramos14

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