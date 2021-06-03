Гонщика Формулы-1 забирают в российскую армию за прогулы военной кафедры

Интересная ситуация сложилась у гонщика команды Формулы-1 Хаас Никиты Мазепина. Российский пилот провально дебютировал в "Королевских гонках", где ему средний палец показывают даже другие гонщики.
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А теперь ко всему прочему прибавились проблемы с учебой. Как рассказал отец гонщика, российский бизнесмен и владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин, его сына зовут в армию из-за прогулов военной кафедры, сообщает ТАСС.
"И он меня спрашивает: "Что делать, папа? У меня каждые две недели гонка", – рассказал Мазепин-старший.
Интересно, что, несмотря на занятость в Формуле-1, Мазепин нашел время, чтобы защитить выпускную квалификационную работу в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.
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