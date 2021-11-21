Где смотреть гонку Формулы-1. Все трансляции Гран-при Катара

Расписание трансляций гонки Гран-при Катара в Формуле-1 на ТВ и в интернете. Развязка битвы Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона за титул чемпиона все ближе!

Все трансляции Гран-при Катара. Формула-1 21 ноября / Фото: Reuters

Противостояние Хэмилтона и Ферстаппена продолжится сегодня – на автодроме Лусаил в Дохе. Развязка сезона уже близко – до завершения чемпионата осталось всего три гонки. Рассказываем, где и когда смотреть гонку Гран-при Катара.

Начало гонки – в 16:00 по киевскому времени, завершится она должна около 18:00.

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Борьба за титул фактически ведется между двумя гонщиками. Лидирует Макс Ферстаппен из Ред Булл (332.5 очка), в роли догоняющего – семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из Мерседеса (318.5 очков).

Третий – еще один пилот Мерседеса Валттери Боттас (203 очка).

Лидеры сезона Формулы-1

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С первой позиции сегодня стартует Льюис Хэмилтон. Стартовый порядок гонки Гран-при Катара:

Льюис Хэмилтон (Мерседес) Пьер Гасли (Альфа Таури) Фернандо Алонсо (Альпин) Ландо Норрис (Макларен) Валттери Боттас (Мерседес) Карлос Сайнс (Феррари) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Юки Цунода (Альфа Таури) Эстебан Окон (Альпин) Себастьян Феттель (Астон Мартин)

Где смотреть Гран-при Катара в Формуле-1:

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Setanta Sports + (Украина)

трансляция гонки на сервисе OLL.TV (в подписке)

DAZN (Испания, Япония)

Canal+ Formula 1

Eleven Sports 3 (Португалия)

Sky Sport F1 (Италия, Великобритания)

Spark Sports NZ

V Sport Motor

C More Streaming (Финляндия)

MBC Action

ViaPlay (Дания, Норвегия, Швеция)

Гран-при Катара – это 20-й этап чемпионата Формулы-1. Всего в сезоне-2021 будет 22 этапа.

Следующий этап, Гран-при Саудовской Аравии, пройдет 3-5 декабря;

Последний этап сезона, Гран-при Абу-Даби, состоится 10-12 декабря.

Ранее стали известны составы всех команд Формулы-1 на будущий сезон.