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Черноморец --
Десна --
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Днепр-1 --
Ворскла --
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Колос --
Верес --
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27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
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Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Динамо --
Бавария --
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Барселона --
Бенфика --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зенит --
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Челси --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Шахтер --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

Где смотреть гонку Формулы-1. Все трансляции Гран-при Катара

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
21 ноября, 15:05
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Расписание трансляций гонки Гран-при Катара в Формуле-1 на ТВ и в интернете. Развязка битвы Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона за титул чемпиона все ближе!
Все трансляции Гран-при Катара. Формула-1 21 ноября
Все трансляции Гран-при Катара. Формула-1 21 ноября / Фото: Reuters

Противостояние Хэмилтона и Ферстаппена продолжится сегодня – на автодроме Лусаил в Дохе. Развязка сезона уже близко – до завершения чемпионата осталось всего три гонки. Рассказываем, где и когда смотреть гонку Гран-при Катара.

Трансляцию гонки
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Начало гонки – в 16:00 по киевскому времени, завершится она должна около 18:00.

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Борьба за титул фактически ведется между двумя гонщиками. Лидирует Макс Ферстаппен из Ред Булл (332.5 очка), в роли догоняющего – семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из Мерседеса (318.5 очков).

Третий – еще один пилот Мерседеса Валттери Боттас (203 очка).

Лидеры сезона Формулы-1
Лидеры сезона Формулы-1

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С первой позиции сегодня стартует Льюис Хэмилтон. Стартовый порядок гонки Гран-при Катара:

  1. Льюис Хэмилтон (Мерседес)
  2. Пьер Гасли (Альфа Таури)
  3. Фернандо Алонсо (Альпин)
  4. Ландо Норрис (Макларен)
  5. Валттери Боттас (Мерседес)
  6. Карлос Сайнс (Феррари)
  7. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  8. Юки Цунода (Альфа Таури)
  9. Эстебан Окон (Альпин)
  10. Себастьян Феттель (Астон Мартин)

Где смотреть Гран-при Катара в Формуле-1:

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  • Setanta Sports + (Украина)
  • трансляция гонки на сервисе OLL.TV (в подписке)
  • DAZN (Испания, Япония)
  • Canal+ Formula 1
  • Eleven Sports 3 (Португалия)
  • Sky Sport F1 (Италия, Великобритания)
  • Spark Sports NZ
  • V Sport Motor
  • C More Streaming (Финляндия)
  • MBC Action
  • ViaPlay (Дания, Норвегия, Швеция)

Гран-при Катара – это 20-й этап чемпионата Формулы-1. Всего в сезоне-2021 будет 22 этапа.

  • Следующий этап, Гран-при Саудовской Аравии, пройдет 3-5 декабря;
  • Последний этап сезона, Гран-при Абу-Даби, состоится 10-12 декабря.

Ранее стали известны составы всех команд Формулы-1 на будущий сезон.

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Днепр-1
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4
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34:18
29
5
Ворскла
14
23:11
28
6
Александрия
15
15:13
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
14
13:20
13
11
Львов
15
11:23
13
12
Колос
13
8:21
11
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
14
11:25
10
15
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10:22
9
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