Где смотреть гонку Формулы-1. Все трансляции Гран-при Катара

Противостояние Хэмилтона и Ферстаппена продолжится сегодня – на автодроме Лусаил в Дохе. Развязка сезона уже близко – до завершения чемпионата осталось всего три гонки. Рассказываем, где и когда смотреть гонку Гран-при Катара.
Начало гонки – в 16:00 по киевскому времени, завершится она должна около 18:00.
Борьба за титул фактически ведется между двумя гонщиками. Лидирует Макс Ферстаппен из Ред Булл (332.5 очка), в роли догоняющего – семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из Мерседеса (318.5 очков).
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Третий – еще один пилот Мерседеса Валттери Боттас (203 очка).
С первой позиции сегодня стартует Льюис Хэмилтон. Стартовый порядок гонки Гран-при Катара:
- Льюис Хэмилтон (Мерседес)
- Пьер Гасли (Альфа Таури)
- Фернандо Алонсо (Альпин)
- Ландо Норрис (Макларен)
- Валттери Боттас (Мерседес)
- Карлос Сайнс (Феррари)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Юки Цунода (Альфа Таури)
- Эстебан Окон (Альпин)
- Себастьян Феттель (Астон Мартин)
Где смотреть Гран-при Катара в Формуле-1:
- Setanta Sports + (Украина)
- трансляция гонки на сервисе OLL.TV (в подписке)
- DAZN (Испания, Япония)
- Canal+ Formula 1
- Eleven Sports 3 (Португалия)
- Sky Sport F1 (Италия, Великобритания)
- Spark Sports NZ
- V Sport Motor
- C More Streaming (Финляндия)
- MBC Action
- ViaPlay (Дания, Норвегия, Швеция)
Гран-при Катара – это 20-й этап чемпионата Формулы-1. Всего в сезоне-2021 будет 22 этапа.
- Следующий этап, Гран-при Саудовской Аравии, пройдет 3-5 декабря;
- Последний этап сезона, Гран-при Абу-Даби, состоится 10-12 декабря.
Ранее стали известны составы всех команд Формулы-1 на будущий сезон.