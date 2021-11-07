Где смотреть гонку Формулы-1. Все трансляции Гран-при Мексики

Расписание трансляций гонки Гран-при Мексики в Формуле-1 на ТВ и в интернете. Битва Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона за титул чемпиона

Формула-1. Гран-при Мексики / Фото: Reuters

В этом сезоне Формула-1 интригует бескомпромиссным противостоянием Хэмилтона и Ферстаппена. Сегодня развязка сезона станет чуть-чуть ближе. На автодроме имени братьев Родригес в Мехико состоится гонка Гран-при Мексики.

Начало гонки – в 21:00 по киевскому времени, завершится она должна около 23:00.

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Борьба за титул фактически ведется между двумя гонщиками. Лидирует Макс Ферстаппен из Ред Булл (287.5 очков), в роли догоняющего – семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из Мерседеса (275.5 очков).

Третий – еще один пилот Мерседеса Валттери Боттас (185 очков).

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Где смотреть Гран-при Мексики в Формуле-1:

Setanta Sports Ukraine

трансляция гонки на сервисе OLL.TV (в подписке)

(в подписке) DAZN (Испания, Япония)

Sky Sport F1 (Италия, Великобритания)

Spark Sports NZ

V Sport Motor

C More Streaming (Финляндия)

MBC Action

ViaPlay (Дания, Норвегия, Швеция)

Формула-1. Гран-при Мексики / Фото: Reuters

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Гран-при Мексики – это 18-й этап чемпионата Формулы-1. Всего в сезоне-2021 будет 22 этапа.

Следующий этап, Гран-при Бразилии, пройдет 12-14 ноября;

Последний этап сезона, Гран-при Абу-Даби, состоится 10-12 декабря.

Напомним, что самый быстрый гонщик Гран-при Мексики получил уникальный шлем. Победителю квалификации вручили копию шлема Хуана Мануэля Фанхио, в котором тот стал чемпионом 70 лет назад.