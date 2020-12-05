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Формула-1 без Хэмилтона: его сменщик уже наделал шороху в квалификации

5 декабря, 22:11

Олег Люлька Олег Люлька

Пока чемпион лечится от COVID-19, его сменщик-новичок Расселл почти на равних соперничает с Боттасом

В Бахрейне завершилась квалификация уже второго за неделю для этой страны Гран-при Сахира Формулы-1. По ее итогам поул завоевал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, второе место у его напарника Джорджа Расселла, третьим стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

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Отметим, что этот этап пропускает досрочный чемпион сезона Льюис Хэмилтон, на днях сдавший положительный тест на коронавирус. Вместо него выступает 22-летний британец Джордж Расселл, который, как минимум в квалификации, в грязь лицом не ударил. В воскресенье дерзкий новичок, стартуя со второй позиции, наверняка поспорит за победу.

Формула-1. Гран-при Сахира. Квалификация

1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 0.53,377
2. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,026
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,056
4. Шарль Леклер ("Феррари") +0,236
5. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +0,413
6. Даниил Квят ("Альфа Таури") +0,529
7. Даниэль Риккардо ("Рено") +0,580
8. Карлос Сайнс ("Макларен") +0,633
9. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,777
10. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +0,823

Не прошли в третий сегмент

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11. Эстебан Окон ("Рено") – 0.53,995
12. Александер Албон ("Ред Булл") – 0.54,026
13. Себастьян Феттель ("Феррари") – 0.54,175
14. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 0.54,377
15. Ландо Норрис ("Макларен") – 0.54,693

Не прошли во второй сегмент

16. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 0.54,705
17. Николас Латифи ("Уильямс") – 0.54,796
18. Джек Эйткен ("Уильямс") – 0.54,892
19. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 0.54,963
20. Пьетро Фиттипальди ("Хаас") – 0.55,426

Джордж Расселл

Джордж Расселл / Фото: Reuters

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Напомним, что Гран-при Бахрейна в минувшее воскресенье омрачила авария с участием гонщика "Хааса" Ромена Грожана, который, к счастью, выжил после того, как взорвался вместе с машиной, отделавшись ожогами рук.

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Формула-1 автогонки

Источник: Сегодня|Спорт

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