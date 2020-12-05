Формула-1 без Хэмилтона: его сменщик уже наделал шороху в квалификации

В Бахрейне завершилась квалификация уже второго за неделю для этой страны Гран-при Сахира Формулы-1. По ее итогам поул завоевал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, второе место у его напарника Джорджа Расселла, третьим стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Отметим, что этот этап пропускает досрочный чемпион сезона Льюис Хэмилтон, на днях сдавший положительный тест на коронавирус. Вместо него выступает 22-летний британец Джордж Расселл, который, как минимум в квалификации, в грязь лицом не ударил. В воскресенье дерзкий новичок, стартуя со второй позиции, наверняка поспорит за победу.
Формула-1. Гран-при Сахира. Квалификация
1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 0.53,377
2. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,026
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,056
4. Шарль Леклер ("Феррари") +0,236
5. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +0,413
6. Даниил Квят ("Альфа Таури") +0,529
7. Даниэль Риккардо ("Рено") +0,580
8. Карлос Сайнс ("Макларен") +0,633
9. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,777
10. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +0,823
Не прошли в третий сегмент
11. Эстебан Окон ("Рено") – 0.53,995
12. Александер Албон ("Ред Булл") – 0.54,026
13. Себастьян Феттель ("Феррари") – 0.54,175
14. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 0.54,377
15. Ландо Норрис ("Макларен") – 0.54,693
Не прошли во второй сегмент
16. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 0.54,705
17. Николас Латифи ("Уильямс") – 0.54,796
18. Джек Эйткен ("Уильямс") – 0.54,892
19. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 0.54,963
20. Пьетро Фиттипальди ("Хаас") – 0.55,426
Напомним, что Гран-при Бахрейна в минувшее воскресенье омрачила авария с участием гонщика "Хааса" Ромена Грожана, который, к счастью, выжил после того, как взорвался вместе с машиной, отделавшись ожогами рук.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк