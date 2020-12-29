Финской гонщице предлагали сняться голой ради места в команде и угрожали отрезать волосы

31-летняя финская гонщица Эмма Кимиляйнен рассказала, через какие трудности ей пришлось пройти ради карьеры в мужском мире автоспорта. Девушке, которая известна по выступлениям в W Series, угрожали отрезать волосы и предлагали сниматься топлес, чтобы получить место в команде.

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Кимиляйнен по юниорам выступала вместе с гонщиками Формулы-1 Валттери Боттасом, Кевином Магнуссеном, а также давала уроки Маркусу Эрикссону. Порой Эмма опережала их на трассе, но не смогла пробиться в топовые серии.

Специально портили машину

"Я прошла через дедовщину и сексизм. Я была одной из самых быстрых на тестах ADAC Formel Masters, но в гонках моя машина не ехала, ее настраивали неправильно. Тогда мы устроили секретную встречу с механиком и все исправили. Я завоевала поул, лидировала в гонке до последнего круга и финишировала второй", – цитирует девушку Ilta-Sanomat.

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По ее словам, она лидировала и в следующей гонке, пока Магнуссен не въехал в ее болид, после чего механик лишился работы.

Эмма Кимиляйнен / Фото: Instagram

Угроза отрезать волосы

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Но проблемы девушки из-за ее успехов за рулем начались еще в детстве: "В картинге я как-то опередила одного мальчика. Это очень не понравилось его отцу. Я носила тогда косички, мужчина подошел ко мне с ножницами, пощелкал ими перед моим лицом и сказал: "Еще раз так сделаешь с моим сыном, я тебе их отрежу".

Требования голых съемок

В 2010-м быстрая блондинка уже собиралась отправляться в США для участия в IndyCar. Команда обещала, что ей не нужно будет приводить спонсоров, но потом что-то изменилось.

"Я позвонила им и хотела узнать, что происходит. Мне ответили: "У нас были некоторые разногласия с нашим партнером. Изначально было решено, что тебе придется сняться для рекламы в бикини, но теперь нужно сделать это полностью обнаженной до пояса". Я задавалась вопросом, в чем дело, пока не стало ясно, что этот партнер — "журнал для мужчин", — рассказала Кимиляйнен.

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