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Фиаско Феррари и Хэмилтона помогает Ферстаппену возглавить зачет Формулы-1

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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22 мая, 17:59
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Дуэт пилотов из Ред Буллу триумфовал на Гран-При Испании, а вот главный фаворит гонки Шарль Леклер не проехал и половины дистанции
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

Сезон Формулы-1 продолжает набирать обороны. На этих выходных в Испании состоялся шестой этап в 2022 году и закончился он неудачно для действующего на тот момент лидера личного зачета Шарля Леклера.

Монегаск уверенно триумфовал в квалификации, но до финиша так и не доехал. Будучи лидером пелотона. На 28 кругу Шарль столкнулся с механическими проблемами. Из-за поломки двигателям он вынужден был досрочно завершить Гран-При.

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Также провалился на старте гонки и пилот Мерседес Льюис Хэмилтон. Британец столкнулся с Кевином Магнуссеном и вылетел за пределы трассы. Из-за этого Льюису из-за повреждения болида пришлось лишний раз заехать в боксы,

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При этом Льюис сумел завершить гонку на 5 месте, а триумфовали пилоты Ред Булл. Действующий чемпион Макс Ферстаппен уверенно обошел партнера по команде Серхио Переса и выиграл уже четвертую гонку в сезоне.

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  2. Серхио Перес (Ред Булл)
  3. Джордж Расселл (Мерседес)
  4. Карлос Сайнс (Феррари)
  5. Льюис Хэмилтон (Мерседес)
  6. Валттери Боттас (Альфа Ромео)
  7. Эстебан Окон (Альпин)
  8. Лэндо Норрис (Макларен)
  9. Фернандо Алонсо (Альпин)
  10. Юки Цунода (Альфа-Таури)

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Это позволило Ферстаппену сполна воспользоваться вылетом Леклера и обогнать его в турнирном зачете. Правда, разница между ними всего шесть очков. Следующий Гран-При пройдет уже через неделю в Монако.

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  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 110 очков
  2. Шарль Леклер (Феррари) – 104 очка
  3. Серхио Перес (Ред Булл) – 85 очка
  4. Джордж Расселл (Мерседес) – 74 очка
  5. Карлос Сайнс (Феррари) – 65 очка

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Чемпионат-2022. Зачет гонщиков
# Страна Имя Баллы
1
Шарль Леклер

Шарль Леклер

Ferrari
104
2
Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

Red Bull
85
3
Серхио Перес

Серхио Перес

Red Bull
66
4
Джордж Расселл

Джордж Расселл

Mercedes
59
5
Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Ferrari
53
6
Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

Mercedes
36
7
Ландо Норрис

Ландо Норрис

McLaren
35
8
Валттери Боттас

Валттери Боттас

Alfa Romeo
30
9
Эстебан Окон

Эстебан Окон

Alpine
24
10
Кевин Магнуссен

Кевин Магнуссен

Haas
15
11
Даниэль Риккардо

Даниэль Риккардо

McLaren
11
12
Юки Цунода

Юки Цунода

AlphaTauri
10
13
Пьер Гасли

Пьер Гасли

AlphaTauri
6
14
Себастьян Феттель

Себастьян Феттель

Aston Martin Mercedes
4
15
Александр Албон

Александр Албон

Williams
3
16
Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

Alpine
2
17
Лэнс Стролл

Лэнс Стролл

Aston Martin
2
18
Чжоу Гуаньюй

Чжоу Гуаньюй

Alfa Romeo
1
19
Мик Шумахер

Мик Шумахер

Haas
0
20
Нико Хюлькенберг

Нико Хюлькенберг

Aston Martin
0
21
Николас Латифи

Николас Латифи

Williams
0
Чемпионат-2022. Зачет команд
# Команда Баллы
1
Ferrari Ferrari
157
2
Red Bull Red Bull
151
3
Mercedes Mercedes
95
4
McLaren McLaren
46
5
Alfa Romeo Alfa Romeo
31
6
Alpine Alpine
26
7
AlphaTauri AlphaTauri
16
8
Haas Haas
15
9
Aston Martin Aston Martin
6
10
Williams Williams
3
Этапы Формулы-1
Дата Гран-при Победитель
20 мар
Бахрейн Бахрейн
Шарль Леклер
27 мар
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Макс Ферстаппен
10 апр
Австралия Австралия
Шарль Леклер
24 апр
Италия Италия
Макс Ферстаппен
8 мая
США США
Макс Ферстаппен
22 мая
Испания Испания
-
29 мая
Монако Монако
-
12 июн
Азербайджан Азербайджан
-
19 июн
Канада Канада
-
3 июл
Великобритания Великобритания
-
10 июл
Австрия Австрия
-
24 июл
Франция Франция
-
31 июл
Венгрия Венгрия
-
28 авг
Бельгия Бельгия
-
4 сен
Нидерланды Нидерланды
-
11 сен
Италия Италия
-
2 окт
Сингапур Сингапур
-
9 окт
Япония Япония
-
23 окт
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Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
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Александр Усик
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Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

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Чемпионат мира
Тампере, Финляндия

13-29 мая

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Франция Франция
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Аргентина Аргентина
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5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
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2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
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33
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Александрия
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26
7
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22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
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Премьер-лига
Чемпионат Англии
1
Манчестер Сити Манчестер Сити
90
2
Ливерпуль Ливерпуль
86
3
Челси Челси
70
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
81
2
Барселона Барселона
69
3
Атлетико Атлетико
68
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
77
2
Боруссия Д Боруссия Д
69
3
Байер Байер
64
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
83
2
Интер Интер
81
3
Наполи Наполи
76
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
83
2
Монако Монако
68
3
Марсель Марсель
68

У4.5.0.

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