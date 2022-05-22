Фиаско Феррари и Хэмилтона помогает Ферстаппену возглавить зачет Формулы-1

Сезон Формулы-1 продолжает набирать обороны. На этих выходных в Испании состоялся шестой этап в 2022 году и закончился он неудачно для действующего на тот момент лидера личного зачета Шарля Леклера.
Монегаск уверенно триумфовал в квалификации, но до финиша так и не доехал. Будучи лидером пелотона. На 28 кругу Шарль столкнулся с механическими проблемами. Из-за поломки двигателям он вынужден был досрочно завершить Гран-При.
Также провалился на старте гонки и пилот Мерседес Льюис Хэмилтон. Британец столкнулся с Кевином Магнуссеном и вылетел за пределы трассы. Из-за этого Льюису из-за повреждения болида пришлось лишний раз заехать в боксы,
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При этом Льюис сумел завершить гонку на 5 месте, а триумфовали пилоты Ред Булл. Действующий чемпион Макс Ферстаппен уверенно обошел партнера по команде Серхио Переса и выиграл уже четвертую гонку в сезоне.
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Серхио Перес (Ред Булл)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Карлос Сайнс (Феррари)
- Льюис Хэмилтон (Мерседес)
- Валттери Боттас (Альфа Ромео)
- Эстебан Окон (Альпин)
- Лэндо Норрис (Макларен)
- Фернандо Алонсо (Альпин)
- Юки Цунода (Альфа-Таури)
Это позволило Ферстаппену сполна воспользоваться вылетом Леклера и обогнать его в турнирном зачете. Правда, разница между ними всего шесть очков. Следующий Гран-При пройдет уже через неделю в Монако.
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 110 очков
- Шарль Леклер (Феррари) – 104 очка
- Серхио Перес (Ред Булл) – 85 очка
- Джордж Расселл (Мерседес) – 74 очка
- Карлос Сайнс (Феррари) – 65 очка