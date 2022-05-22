Фиаско Феррари и Хэмилтона помогает Ферстаппену возглавить зачет Формулы-1

Дуэт пилотов из Ред Буллу триумфовал на Гран-При Испании, а вот главный фаворит гонки Шарль Леклер не проехал и половины дистанции

Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

Сезон Формулы-1 продолжает набирать обороны. На этих выходных в Испании состоялся шестой этап в 2022 году и закончился он неудачно для действующего на тот момент лидера личного зачета Шарля Леклера.

Монегаск уверенно триумфовал в квалификации, но до финиша так и не доехал. Будучи лидером пелотона. На 28 кругу Шарль столкнулся с механическими проблемами. Из-за поломки двигателям он вынужден был досрочно завершить Гран-При.

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Также провалился на старте гонки и пилот Мерседес Льюис Хэмилтон. Британец столкнулся с Кевином Магнуссеном и вылетел за пределы трассы. Из-за этого Льюису из-за повреждения болида пришлось лишний раз заехать в боксы,

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При этом Льюис сумел завершить гонку на 5 месте, а триумфовали пилоты Ред Булл. Действующий чемпион Макс Ферстаппен уверенно обошел партнера по команде Серхио Переса и выиграл уже четвертую гонку в сезоне.

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Серхио Перес (Ред Булл) Джордж Расселл (Мерседес) Карлос Сайнс (Феррари) Льюис Хэмилтон (Мерседес) Валттери Боттас (Альфа Ромео) Эстебан Окон (Альпин) Лэндо Норрис (Макларен) Фернандо Алонсо (Альпин) Юки Цунода (Альфа-Таури)

Это позволило Ферстаппену сполна воспользоваться вылетом Леклера и обогнать его в турнирном зачете. Правда, разница между ними всего шесть очков. Следующий Гран-При пройдет уже через неделю в Монако.

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