Ферстаппен снова побеждает и отрывается от Хэмилтона в Формуле-1

Макс Ферстаппен снова побеждает / Фото: Reuters
В Шпильберге на автодроме Ред Булл Ринг завершился Гран-при Австрии Формулы-1. Победителем гонки стал пилот Ред Булл – Макс Ферстаппен, стартовавший с поул-позишен. Второе место занял гонщик Мерседеса Валттери Боттас, третьим стал пилот Макларена Ландо Норрис.
7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий Мерседес, финишировал лишь четвертым. А сын Михаэля Шумахера Мик занял 18-е место.
Формула-1. Гран-при Австрии
- 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- 2. Валттери Боттас (Мерседес) + 17,973
- 3. Ландо Норрис (Макларен) + 20,019
- 4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) + 46,452
- 5. Карлос Сайнс-младший (Феррари) + 57,144
- 6. Серхио Перес (Ред Булл) + 57,915
- 7. Даниэль Риккардо (Макларен) + 1.00,395
- 8. Шарль Леклер (Феррари) + 1.01,195
- 9. Пьер Гасли (Альфа Таури) + 1.01,844
- 10. Фернандо Алонсо (Альпин) + 1 круг
- 11. Джордж Расселл (Уильямс) + 1 круг
- 12. Юки Цунода (Альфа Таури) + 1 круг
- 13. Лэнс Стролл (Астон Мартин) + 1 круг
- 14. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) + 1 круг
- 15. Николас Латифи (Уильямс) + 1 круг
- 16. Кими Райкконен (Альфа Ромео) + 1 круг
- 17. Себастьян Феттель (Астон Мартин) + 1 круг
- 18. Мик Шумахер (Хаас) + 2 круга
- 19. Никита Мазепин (Хаас) + 2 круга
- Эстебан Окон (Альпин) – сошёл на 1-м круге
Таким образом Макс Ферстаппен в личном зачете увеличил отрыв от Льюиса Хэмилтона уже до 32 очков.