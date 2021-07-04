Ферстаппен снова побеждает и отрывается от Хэмилтона в Формуле-1 Поделиться Копировать ссылку

Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии и уже до 32 баллов увеличил отрыв от действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона – смотрите, как это было