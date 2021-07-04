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Ферстаппен снова побеждает и отрывается от Хэмилтона в Формуле-1

Олег Люлька Олег Люлька
4 июля, 18:29
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Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии и уже до 32 баллов увеличил отрыв от действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона – смотрите, как это было
Макс Ферстаппен снова побеждает
Макс Ферстаппен снова побеждает / Фото: Reuters

В Шпильберге на автодроме Ред Булл Ринг завершился Гран-при Австрии Формулы-1. Победителем гонки стал пилот Ред Булл – Макс Ферстаппен, стартовавший с поул-позишен. Второе место занял гонщик Мерседеса Валттери Боттас, третьим стал пилот Макларена Ландо Норрис.

7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий Мерседес, финишировал лишь четвертым. А сын Михаэля Шумахера Мик занял 18-е место.

Формула-1. Гран-при Австрии

  • 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  • 2. Валттери Боттас (Мерседес) + 17,973
  • 3. Ландо Норрис (Макларен) + 20,019
  • 4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) + 46,452
  • 5. Карлос Сайнс-младший (Феррари) + 57,144
  • 6. Серхио Перес (Ред Булл) + 57,915
  • 7. Даниэль Риккардо (Макларен) + 1.00,395
  • 8. Шарль Леклер (Феррари) + 1.01,195
  • 9. Пьер Гасли (Альфа Таури) + 1.01,844
  • 10. Фернандо Алонсо (Альпин) + 1 круг
  • 11. Джордж Расселл (Уильямс) + 1 круг
  • 12. Юки Цунода (Альфа Таури) + 1 круг
  • 13. Лэнс Стролл (Астон Мартин) + 1 круг
  • 14. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) + 1 круг
  • 15. Николас Латифи (Уильямс) + 1 круг
  • 16. Кими Райкконен (Альфа Ромео) + 1 круг
  • 17. Себастьян Феттель (Астон Мартин) + 1 круг
  • 18. Мик Шумахер (Хаас) + 2 круга
  • 19. Никита Мазепин (Хаас) + 2 круга
  • Эстебан Окон (Альпин) – сошёл на 1-м круге

Таким образом Макс Ферстаппен в личном зачете увеличил отрыв от Льюиса Хэмилтона уже до 32 очков.

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И
Г
О
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