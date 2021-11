Ферстаппен не сумел догнать Хэмилтона, Алонсо вернулся на пьедестал: результат Гран-при Катара

Британский гонщик Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Катара

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Катара / Фото: Reuters

Семикратный чемпион мира лидировал в гонке от старта до финиша и одержал уверенную победу в Гран-при Катара.

Читайте также: Китайский гонщик и резервист Ред Булл: весь состав пилотов Формулы-1 на сезон-2022

Реклама

BREAKING: @LewisHamilton wins in Qatar!



He beats Max Verstappen (P2) and reduces Verstappen's championship lead to eight points with two races to go!#QatarGP#F1pic.twitter.com/MFi2rtjiH6 — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Второе место занял пилот Ред Булла Макс Ферстаппен. Нидерландец стартовал седьмым из-за штрафа, однако быстро смог отыграть позиции. Также Ферстаппен заработал дополнительное очко за быстрый круг.

LAP 6/57



What a start in Qatar from Max Verstappen!



He's already up to P2, having started in P7



The battle between him and Lewis Hamilton is ON! #QatarGP#F1pic.twitter.com/nepwvVwfy0 — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Реклама

На третьем месте – Фернандо Алонсо, выступающий за Альпин. Стоит отметить, что для двукратного чемпиона мира это попадание на пьедестал стало первым после возвращения в Формулу-1 с 2014 года.

Реальным претендентом на успех в гонке был финский пилот Мерседеса Вальттери Боттас, однако на 34-м круге он вынужден был заехать на дополнительный пит-стоп из-за прокола. Позже финн и вовсе сошел из-за повреждения.

Реклама

LAP 33/57



Puncture for Valtteri Bottas! He's falling back through the field from P3 as he tries to make it back to the pits #QatarGP#F1pic.twitter.com/6crTO7zIl1 — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Кроме Боттаса также сошел с дистанции Николас Латифи, представляющий Уильямс.

Последнее 18-е место из финишировавших занял российский гонщик Хааса Никита Мазепин.

Общий зачет

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 351,5

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 343,5

3. Валттери Боттас (Мерседес) – 203

4. Серхио Перес (Ред Булл) – 190

5. Ландо Норрис (Макларен) – 153