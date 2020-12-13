Это финиш! Последнюю гонку "Формулы-1" выиграл "бык" Макс

На Гран-при Абу-Даби не нашлось равных Максу Ферстаппену. Льюис Хэмилтон после коронавируса стал третьим

В воскресенье, 13 декабря, состоялась последняя гонка Формулы-1 коронавирусного сезона-2020. Победителем Гран-при Абу-Даби под аккомпанемент ярких фейерверков от шейхов стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вслед за "красным быком" финишировал гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас, а третьим был вернувшийся после перенесенного COVID-19 Льюис Хэмилтон.

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Напомним, чемпионом-2020 задолго до финиша соревнований стал Льюис Хэмилтон, а победителем Кубка конструкторов – "Мерседес".

Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что Мик Шумахер стал чемпионом Формулы-2. В следующем сезоне сын легендарного немца Михаэля Шумахера будет выступать уже в Формуле-1 за команду "Хаас".

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