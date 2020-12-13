Українська
$ 28,08
33,99
  1. Новости спорта
  2. Новости Формулы-1

Это финиш! Последнюю гонку "Формулы-1" выиграл "бык" Макс

13 декабря, 17:46

Олег Люлька Олег Люлька

На Гран-при Абу-Даби не нашлось равных Максу Ферстаппену. Льюис Хэмилтон после коронавируса стал третьим

В воскресенье, 13 декабря, состоялась последняя гонка Формулы-1 коронавирусного сезона-2020. Победителем Гран-при Абу-Даби под аккомпанемент ярких фейерверков от шейхов стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вслед за "красным быком" финишировал гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас, а третьим был вернувшийся после перенесенного COVID-19 Льюис Хэмилтон.

Реклама

Читайте также: Трагедия Шумахера, похищение Фанхио, "Секс и Гитлер" Хилла: что случилось с чемпионами Формулы-1

Напомним, чемпионом-2020 задолго до финиша соревнований стал Льюис Хэмилтон, а победителем Кубка конструкторов – "Мерседес".

Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

Реклама

Читайте также: Черт побери, она меня радует! Вышедший из огня гонщик показал обгорелую руку

Реклама

Ранее мы писали, что Мик Шумахер стал чемпионом Формулы-2. В следующем сезоне сын легендарного немца Михаэля Шумахера будет выступать уже в Формуле-1 за команду "Хаас".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Формула-1 Макс Ферстаппен автогонки

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кто бы мог подумать! У Гран-при Бахрейна – сенсационный победитель
Кто бы мог подумать! У Гран-при Бахрейна – сенсационный победительФормула-1
Грожан завершил карьеру в Формуле-1 после аварии со взрывом и пожаром
Грожан завершил карьеру в Формуле-1 после аварии со взрывом и пожаромФормула-1
Мик Шумахер стал чемпионом Формулы-2. В следующем сезоне он будет выступать в Формуле-1
Мик Шумахер стал чемпионом Формулы-2. В следующем сезоне он будет выступать в Формуле-1Формула-1
Сын Шумахера спровоцировал аварию в Формуле-2
Сын Шумахера спровоцировал аварию в Формуле-2Формула-1
Выживший после взрыва гонщик вернулся в бинтах на место аварии
Выживший после взрыва гонщик вернулся в бинтах на место аварииФормула-1
Черт побери, она меня радует! Вышедший из огня гонщик показал обгорелую руку
Черт побери, она меня радует! Вышедший из огня гонщик показал обгорелую рукуФормула-1

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять