"Дакар" под угрозой срыва: Саудовская Аравия закрыла границы из-за нового штамма коронавируса

Многодневка должна пройти в Саудовской Аравии с 3 по 15 января

Проведения знаменитого ралли-рейда "Дакар"-2021 оказалось под угрозой срыва после того, как Саудовская Аравия, где должна пройти многодневка, закрыла границы из-за распространения нового штамма коронавируса.

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МИД Саудовской Аравии на официальном сайте сообщил, что остановлены все международные рейсы, а также запрещен въезд в страну через сушу и морские порты.

Организаторы "Дакара" пока не сообщили, скажется ли это на проведении ралли. Марафон во второй раз в истории должен пройти на территории Саудовской Аравии с 3 по 15 января. Гонка будет включать в себя 11 этапов. Также планировалось, что в 2021 году на ралли-рейде дебютирует категория "Классика "Дакара".

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Также напомним, британское правительство в понедельник, 21 декабря, проведет совещание по реагированию на чрезвычайную ситуацию из-за мутации коронавируса COVID-19, где обсудят международные поездки и перевозку грузов.

Видео: Сегодня

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