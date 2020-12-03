"Было интересно, какая часть тела сгорит первой": гонщик Ф-1 – о том, как полыхал внутри болида

"Смерть была так близко", – говорит Ромен Грожан, едва не оставивший сиротами своих троих детей

Французский пилот "Хааса" Ромен Грожан рассказал, что он чувствовал в тот момент, когда в минувшее воскресенье попал в страшную аварию на Гран-при Формулы-1 в Бахрейне, а его болид оказался объят пламенем. Напомним, машина Грожана взорвалась вместе с гонщиком, но 34-летний пилот чудом выжил, отделавшись ожогами рук.

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"Все вокруг стало оранжевым. Это было так странно. Но я понял, что нахожусь в пожаре, когда загорелась отрывная пленка на забрале шлема. Попытался выбраться, но не смог. Затем сказал себе, что не могу так закончить. Попробовал еще раз, но все равно застрял и снова сел"

Ромен Грожан / Фото: Instagram

"Странный момент, когда видишь смерть так близко, как в моем случае. Мне было интересно, какая часть меня сгорит первой и будет ли больно"

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"Я перенес перегрузку в 53G, так что, очевидно, был немного ошеломлен. Но потом я начал вырываться как сумасшедший, потому что моя левая нога застряла под педалью. Когда выбрался из кокпита, сказал себе, что еще не перебрался на другую сторону. Положил руки на огонь, и перчатки стали совсем черными. Я почувствовал боль. Знал, что обжигаю свои руки, но это было решение, нужное чтобы выжить", – цитирует Грожана GrandPX

Ромен Грожан добавил, что его "трясло от боли", когда он добрался до медицинского центра, где президент Международной федерации автоспорта Жан Тодт попросил номер телефона, по которому можно позвонить жене пилота.

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Ранее мы писали о штуковине за 30 тысяч долларов, спасшей жизнь Грожану. Если бы не гало, трое детей француза 29 ноября стали бы сиротами.

Смертельная авария Матеуса Барбозы. Источник: twitter.com/Vini_Ramos14

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