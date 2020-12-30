Бразильская львица, которую тянет к автогонщикам, заполучила новую добычу

Самый перспективный пилот Формулы-1, бронзовый призер двух последних чемпионатов за рулем "Ред Булл" Макс Ферстаппен, похоже, влюбился. Сейчас 23-летний нидерландец, выигравший последнюю гонку сезона, отдыхает в Бразилии с семьей бывшего гонщика Ф-1 Нельсона Пике. Но, как утверждают журналисты, причиной присутствия Макса является младшая сестра Нельсона – Келли Пике.

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По сообщениям СМИ, у Ферстаппена уже несколько месяцев роман со знойной брюнеткой Келли – бывшей девушкой российского гонщика "Альфа Таури" Даниила Квята. 27 июля 2019 года у девушки и Квята родилась дочь Пенелопа. А в декабре Пике удалила практически все фотографии с Квятом из своего Instagram. Но в апреле 2020 года девушка заявила, что они с Даниилом – лучшие друзья.

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Помимо того, что брат Келли – автогонщик, так она еще и дочь трехкратного чемпиона мира Формулы-1 бразильца Нельсона Пике. И в деньгах явно не нуждается. Большую часть года бразильянка проводит в Монте-Карло и воспитывает дочь.

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Слухи, что Келли и Макс начали встречаться, появились в ноябре, когда пилот "Ред Булл" оставил стихотворение на странице Пике в Instagram. А также их застукали вместе на вечеринке.

На днях Пике выложила фото с подписью: "Я должна стать девушкой с сердцем львицы". А ее фоловеры вспомнили, что на шлеме у Ферстаппена нарисован как раз лев.

Ранее мы писали, что звезда Формулы-1 попал в аварию во время тренировки перед Гран-при Италии.

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