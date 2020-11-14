22-летний пилот сенсационно выиграл дождливую квалификацию Гран-при Турции

Канадский пилот команды Формулы-1 "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл стал победителем квалификации Гран-при Турции. Второе время показал пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, а третье досталось партнеру Стролла по команде Серхио Пересу.

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Отметим, что квалификация проходила в тяжелых условиях из-за проливного дождя. Из-за непогоды даже приходилось прерывать заезды.

Лидер сезона и действующий чемпион Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал только шестым, а его партнер по команде Валттери Боттас – девятый.

Квалификация Гран-при Турции:

1. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – 1.47,765

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2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.48,055

3. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – 1.49,321

4. Александр Албон ("Ред Булл") – 1.50,448

5. Даниэл Риккьярдо ("Рено") – 1.51,595

6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.52,560

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7. Эстебан Окон ("Рено") – 1.52,622

8. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.52,745

9. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1.53,258

10. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1.57,226

11. Ландо Норрис ("Макларен") -1.54,945

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12. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.55,169

13. Карлос Сайнс ("Макларен") – 1.55,410

14. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.56,696

15. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – 1.58,556

16. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 2.08,007

17. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 2.09,070

18. Джордж Расселл ("Уильямс") – 2.10,017

19. Ромен Грожан ("Хаас") – 2.12,909

20. Николас Латифи ("Уильямс") – 2.21,611

Ранее мы писали, что гонщик погиб во время гонки в Бразилии. Его мотоцикл влетел в металлическое ограждение. Врачи не смогли спасти жизнь 22-летнего спортсмена.

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству титулов:

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству титулов

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