22-летний пилот сенсационно выиграл дождливую квалификацию Гран-при Турции

Канадский пилот команды Формулы-1 "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл стал победителем квалификации Гран-при Турции. Второе время показал пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, а третье досталось партнеру Стролла по команде Серхио Пересу.
Отметим, что квалификация проходила в тяжелых условиях из-за проливного дождя. Из-за непогоды даже приходилось прерывать заезды.
Лидер сезона и действующий чемпион Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал только шестым, а его партнер по команде Валттери Боттас – девятый.
Квалификация Гран-при Турции:
1. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – 1.47,765
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.48,055
3. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – 1.49,321
4. Александр Албон ("Ред Булл") – 1.50,448
5. Даниэл Риккьярдо ("Рено") – 1.51,595
6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.52,560
7. Эстебан Окон ("Рено") – 1.52,622
8. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.52,745
9. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1.53,258
10. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1.57,226
11. Ландо Норрис ("Макларен") -1.54,945
12. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.55,169
13. Карлос Сайнс ("Макларен") – 1.55,410
14. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.56,696
15. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – 1.58,556
16. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 2.08,007
17. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 2.09,070
18. Джордж Расселл ("Уильямс") – 2.10,017
19. Ромен Грожан ("Хаас") – 2.12,909
20. Николас Латифи ("Уильямс") – 2.21,611
Ранее мы писали, что гонщик погиб во время гонки в Бразилии. Его мотоцикл влетел в металлическое ограждение. Врачи не смогли спасти жизнь 22-летнего спортсмена.
Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству титулов:
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