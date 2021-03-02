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Звездный футболист споет на музыкальном фестивале в Италии с другом-тренером

2 марта, 12:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Златан Ибрагимович собрался петь на знаменитой сцене в Сан-Ремо

Шведский форвард-ветеран Златан Ибрагимович не ограничивается проявлением своих талантов только на футбольном поле. 39-летний лидер "Милана" решил выступить на традиционном музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Накануне стало известно, что Ибрагимович не сыграет против "МЮ" в Лиге Европы, так что у Златана стало больше свободного времени.

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Новость сообщил журналист Альфредо Педулла на своем сайте.

Швед исполнит песню "Бродяга", которую еще в 1972 году пела итальянская группа Nomadi. Причем, Ибра сделает это в компании со своим старым другом Синишей Михайловичем. 52-летний серб сейчас тренирует "Болонью" и борется с последствиями рака.

Синиша Михайлович

Синиша Михайлович / Фото: Reuters

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В 2006-2008 годах Синиша начинал свою тренерскую деятельность помощником главного наставника в "Интере", а Златан в то время выступал за миланскую команду.

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71-й фестиваль в Сан-Ремо пройдет со 2 по 6 марта. Кроме Михайловича и Ибрагимовича, на сцене появится еще один известный атлет – олимпийский чемпион по спортивной ходьбе итальянец Алекс Швацер.

Недавно в Сербии Златана Ибрагимовича оскорбили на этнической почве.

Смотрите, как недавно Златан забивал за "Милан" в чемпионате Италии:

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