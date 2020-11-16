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Звезда "Дэдпула" стал владельцем одного из старейших футбольных клубов мира

16 ноября, 17:40

Александр Трикиша Александр Трикиша

Рейнольдс и Макэлхенни инвестируют в клуб два миллиона фунтов

Голливудский актер Райан Рейнольдс вместе со своим коллегой Робом Макэлхенни стал инвестором одного из самых старейших футбольных клубов мира "Рексем" из Уэльса, выступающего в пятом по силе дивизионе Англии.

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Как сообщает BBC, 98,6% членов Wrexham Supporters Trust (WST) подавляющим большинством проголосовали за поглощение. Компания звезды "Дэдпула" получит 100% контроль над клубом после окончательного одобрения со стороны лиги и Английской ассоциации.

"Рексем" был основан в 1864 году и входит в десятку самых старых клубов в мире. В свое время валлийцы доходили до четвертьфинала Кубка Англии и выступали в Кубке обладателей кубков, однако в конце 2000-х у клуба возникли финансовые трудности, из-за чего он перешел во владения болельщиков.

Сообщается, что Рейнольдс и Макэлхенни планируют инвестировать в команду два миллиона фунтов (2,6 млн долларов). Добавим, что Рейнольдс занимает второе место в списке самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes с заработком в 71,5 млн долларов.

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футбол Райан Рейнольдс Рексем

Источник: Сегодня|Спорт

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