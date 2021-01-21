Українська
$ 28,2
34,15
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Звезда "Боруссии" сбежал с закрытой вечеринки через окно

21 января, 09:09

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Брель Эмболо был задержан полицией за нарушение карантина

Форвард менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Швейцарии Брель Эмболо попал в скверную ситуацию. На футболиста завели дело.

Реклама

Немецкая полиция провела облаву на ресторан в городе Эссен. Там проходила закрытая вечеринка, несмотря на строгий в стране карантин, связанный с пандемией коронавируса.

Читайте также: Плюнул в соперника – получи бан. Сына легенды футбола жестоко наказали за хамство

Как рассказали полицейские, один из участников вечеринки успел выскочить в окно, пробежать до крыши и спрятаться в одной из квартир. Там правохранители и обнаружили Бреля Эмболо.

Версия футболиста: он поехал в Эссен к другу, чтобы посмотреть баскетбольный матч.

В тренде
Украинская судья вошла в тройку лучших в мире за последние 10 лет
Реклама

Пока идет следствие Эмболо исключен из заявки "Боруссии" М. В этом сезоне футболист провел 14 матчей и забил 3 мяча.

Мы помним швейцарца по матчам Лиги чемпионов. В поединке против "Шахтера" Брель Эмболо забил гол.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футболист Боруссия Менхенгладбах Брель Эмболо
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборнойФутбол
Милевский порвал со своей девушкой
Милевский порвал со своей девушкойФутбол
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыном
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыномФутбол
"Феррари" в хлам! Сотрудник автомойки разбил суперкар итальянского вратаряФутбол
Ребров стал лютейшим врагом
Ребров стал лютейшим врагом "ДНР": отказался помогать им в "борьбе с бандеровцами"Футбол
Самолет был скреплен скотчем, а пилоту запрещено летать: авиакатастрофа забрала жизни 15 футболистов
Самолет был скреплен скотчем, а пилоту запрещено летать: авиакатастрофа забрала жизни 15 футболистовФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять