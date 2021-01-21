Звезда "Боруссии" сбежал с закрытой вечеринки через окно

Брель Эмболо был задержан полицией за нарушение карантина

Форвард менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Швейцарии Брель Эмболо попал в скверную ситуацию. На футболиста завели дело.

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Немецкая полиция провела облаву на ресторан в городе Эссен. Там проходила закрытая вечеринка, несмотря на строгий в стране карантин, связанный с пандемией коронавируса.

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Как рассказали полицейские, один из участников вечеринки успел выскочить в окно, пробежать до крыши и спрятаться в одной из квартир. Там правохранители и обнаружили Бреля Эмболо.

Версия футболиста: он поехал в Эссен к другу, чтобы посмотреть баскетбольный матч.

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Пока идет следствие Эмболо исключен из заявки "Боруссии" М. В этом сезоне футболист провел 14 матчей и забил 3 мяча.

Мы помним швейцарца по матчам Лиги чемпионов. В поединке против "Шахтера" Брель Эмболо забил гол.

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