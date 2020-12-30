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Звезда "Баварии" займется осеменением лошадей, а помогать ему будет жена

30 декабря, 16:45

Елена Павлова Елена Павлова

Томас Мюллер и его жена Лиза уже много лет управляют конным заводом

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер и его жена Лиза во время пандемии решили заняться достаточно необычным бизнесом. Футболист и его жена Лиза уже много лет управляют конным заводом Gut Wettlkam, но теперь у него будут дополнительные функции. А ранее лидер "Баварии" превзошел бомбардирский рекорд Шевченко.

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Томас и Лиза Мюллеры

Томас и Лиза Мюллеры / Фото: Instagram

Как сообщает немецкий Bild, Мюллеры недавно переоборудовали свой завод в станцию по осеменению лошадей. Для оплодотворения можно будет выбрать одного из трех жеребцов – Д’Ави, Фор Розес и Боумор. Например, осеменение от двукратного чемпиона мира Д'Ави обойдется потенциальному клиенту завода в 1600 евро.

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Завод футболиста располагается в коммуне Оттерфинг, которая находится к югу от Мюнхена. А Лиза регулярно выступает на турнирах по конному спорту. Издание сообщает, что новый бизнес Томаса начнет функционировать в 2021 году.

Напомним, что вместе с "Баварией" Мюллер 9 раз становился чемпионом Германии, по шесть раз побеждал в Кубке и Суперкубке страны, а в 2013-м и 2020 году выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Германии Мюллер в 2014-м году стал в Бразилии чемпионом мира.

Мы также рассказывали, что чемпионы мира по футболу будут выращивать марихуану.

Смотрите, как Мюллер забивал за "Баварию"

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лошади Бавария Томас Мюллер
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