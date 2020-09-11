Зрителей хотят вернуть на "Олимпийский" в матчах с Германией и Испанией

Глава УАФ Андрей Павелко рассказал, что сейчас ведется активная работа над возвращением болельщиков на трибуны

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, который перенес коронавирус, на своей странице в Facebook рассказал, что сейчас ведется активная работа над возвращением зрителей на трибуны. Напомним, что 13 сентября на матч "Минай" – "Александрия" будут допущены зрители. Но трибуны могут заполнить всего на 25%. И если стадион Авангард может вместить 12 000 зрителей, то на встречу смогут попасть максимум 3 000 человек.

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"За последние полтора месяца нам удалось вернуть зрителей на трибуны в матчах УПЛ, Первой и Второй лиги — там где это позволяет эпидемиологическая ситуация. Следующий шаг – возвращение болельщиков на международные матчи наших клубов и сборных. Для этого также необходимо отдельное решение Минздрава. После длительных консультаций мы направили соответствующий запрос и получили положительный ответ от министра Максима Степанова", – написал Павелко.

"Теперь ждем успешного проведения тестового матча со зрителями за Суперкубок УЕФА, который состоится в Будапеште 24 сентября. Если все пройдет хорошо, то скорее всего следующий этап – согласование УЕФА с национальными ассоциациями проведения со зрителями матчей еврокубков и поединков национальных сборных. При условии, что в стране это позволяет эпидемиологическая ситуация и есть соответствующее решение органов власти", – заметил глава УАФ.

Андрей Павелко / Фото: Украинская ассоциация футбола

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Андрей Павелко подчеркнул, что очень важна активная поддержка болельщиков и для сборных Украины. И, прежде всего, для главной команды, которая 10 и 13 октября сыграет два сверхсложных матча против Германии и Испании на НСК "Олимпийский" в Киеве. И делается все возможное, чтобы и сборные, и клубы уже в ближайшее время получили эту поддержку.

Ранее мы сообщали, что болельщиков вернули на стадионы Украины.

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