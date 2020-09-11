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Зрителей хотят вернуть на "Олимпийский" в матчах с Германией и Испанией

11 сентября, 13:12

Елена Павлова Елена Павлова

Глава УАФ Андрей Павелко рассказал, что сейчас ведется активная работа над возвращением болельщиков на трибуны

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, который перенес коронавирус, на своей странице в Facebook рассказал, что сейчас ведется активная работа над возвращением зрителей на трибуны. Напомним, что 13 сентября на матч "Минай" – "Александрия" будут допущены зрители. Но трибуны могут заполнить всего на 25%. И если стадион Авангард может вместить 12 000 зрителей, то на встречу смогут попасть максимум 3 000 человек.

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"За последние полтора месяца нам удалось вернуть зрителей на трибуны в матчах УПЛ, Первой и Второй лиги — там где это позволяет эпидемиологическая ситуация. Следующий шаг – возвращение болельщиков на международные матчи наших клубов и сборных. Для этого также необходимо отдельное решение Минздрава. После длительных консультаций мы направили соответствующий запрос и получили положительный ответ от министра Максима Степанова", – написал Павелко.

"Теперь ждем успешного проведения тестового матча со зрителями за Суперкубок УЕФА, который состоится в Будапеште 24 сентября. Если все пройдет хорошо, то скорее всего следующий этап – согласование УЕФА с национальными ассоциациями проведения со зрителями матчей еврокубков и поединков национальных сборных. При условии, что в стране это позволяет эпидемиологическая ситуация и есть соответствующее решение органов власти", – заметил глава УАФ.

Андрей Павелко

Андрей Павелко / Фото: Украинская ассоциация футбола

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Андрей Павелко подчеркнул, что очень важна активная поддержка болельщиков и для сборных Украины. И, прежде всего, для главной команды, которая 10 и 13 октября сыграет два сверхсложных матча против Германии и Испании на НСК "Олимпийский" в Киеве. И делается все возможное, чтобы и сборные, и клубы уже в ближайшее время получили эту поддержку.

Ранее мы сообщали, что болельщиков вернули на стадионы Украины.

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УЕФА болельщики матч зрители Сборная Украины коронавирус Андрей Павелко
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