Зозулю отправляют в Украину: клуб нападающего идет ко дну в Испании

После четырех сезонов в Альбасете форвард Роман Зозуля может вернуться домой, если его команда вылетит из Сегунды в конце чемпионата

Роман Зозуля/Фото albacetebalompie.es

Украинский нападающий испанского Альбасете Роман Зозуля летом может покинуть испанский клуб, где провел четыре года. Ранее в этом сезоне гол Зозули принес Альбасете победу над бывшей командой Лунина.

"Скорее всего, Роман покинет Альбасете после возможного вылета из Сегунды. Уйти придется не только ему, но и большинству игроков основного состава. Похоже, его цикл в Альбасете уже закончился. Каждый сезон производительность Зозули снижается. Вряд ли он останется в Испании. Возвращение в Украину? Думаю, что да", – сообщил журналист AS Хуанма Севилья Футбол 24

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Роман Зозуля/Фото albacetebalompie.es

Напомним, что 31-летний украинец выступает за клуб второго по силе дивизиона чемпионата Испании с 2017 года, забил 26 голов и сделал 11 передач в 138 матчах. В текущем сезоне отметился двумя забитыми мячами (одним – с пенальти) и одним ассистом в 33 встречах Сегунды. Альбасете идет последним за 6 туров до завершения чемпионата – в 6 очках от спасительного 18 места.

В сентябре 2020-го Зозуля попал в сферу интересов Валенсии, но тренер команды в гневе покинул встречу с президентом, когда ему предложили украинца.

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В Украине футболист играл за Днепр и Динамо. Сайт Transfermarkt оценивает уроженца Киева в 400 тысяч евро. А максимальной его цена была семь лет назад – 7 миллионов.

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