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Знаменитый тренер-чемпион мира объявил о завершении карьеры

22 октября, 19:17

Александр Трикиша Александр Трикиша

Итальянский тренер готов поработать в другой должности

Итальянский тренер Марчелло Липпи объявил о завершении карьеры. Знаменитый коуч с декабря 2019 года находился без работы и решил не ждать нового предложения. Впрочем, он не полностью уходит из футбола, 72-летний Липпи признался, что готов еще приносить пользу спорту, но в другой должности.

"Я определенно больше не буду работать тренером. Все верно, с меня хватит. Может быть, я буду полезен в другом качестве, посмотрим. Ничего конкретного не произойдет до весны", – сказал 72-летний Липпи в интервью Radio Sportiva.

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В качестве тренера Липпи пять раз приводил "Ювентус" к золотым медалям чемпионата Италии, выигрывал с клубом лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и межконтинентальный кубок. Под его руководством сборная Италии победила на чемпионате мира 2006 года. Последние годы итальянец работал в Китае, где с "Гуанчжоу Эвергранд" трижды выиграл чемпионат страны, а также один раз Лигу чемпионов АФК, а с 2016 по 2019 года он тренировал сборную страны.

Смотрите, как бывший клуб Липпи "Ювентус" обыграл киевское "Динамо":

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тренер футбол Марчелло Липпи

Источник: Сегодня|Спорт

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