Знаменитый футболист "Барселоны" Это'О обиделся на включение в число лучших

Не всегда известие о том, что тебя считают одним из лучших, вызывает позитивные эмоции. Знаменитый нападающий Самюэль Это'О обиделся на издание France Football, которое включило его в когорту номинантов на звание лучшего правого вингера в истории. Ныне 39-летний футболист не согласен с позицией, которую ему отвели на поле, ведь почти всю карьеру он отыграл как центрфорвард.

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Напомним, в 2020 году "Золотой мяч" лучшему футболисту не будут вручать впервые в истории. Вместо этого издание France Football решило определить лучших на конкретных позициях и составило список претендентов. Возможно, что на место центрального нападающего оказалось слишком много кандидатур, поэтому камерунцу решили определить место справа. Но экс-игрок "Барселоны" и "Интера" не воспринял жест прессы и назвал его неуважением, ведь в центре он играл 25 лет, а на фланге – год-два. Хотя компания у него – солидная.

Журналисты France Football традиционно проведут опрос среди ведущих мировых медиа и определят символическую сборную по схеме 3-4-3. Итоги объявят в декабре этого года.

Напомним результаты голосования журналистов за "Золотой мяч"-2019.

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