Знаменитый динамовец возглавил команду Первой лиги после восьми лет простоя

В воскресенье команда Первой лиги "Оболонь-Бровар" объявила о смене наставника. Новым рулевым киевского коллектива стал знаменитый в прошлом футболист "Динамо" Павел Яковенко. Тем временем, "Черноморец" и "Металлист" возглавляют таблицу Первой лиги.

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55-летний Яковенко заменил Валерия Иващенко, которого отправили в отставку после ничьей с "Николаевом" в пятницу. В пяти турах "Оболонь" набрала всего четыре очка и занимает 15-е, предпоследнее, место. В тренерский штаб нового наставника вошел еще один бывший футболист "Динамо" – Геннадий Литовченко. Бывший главный тренер, Валерий Иващенко, теперь будет работать помощником Яковенко. За вратарей будет отвечать Геннадий Тарасюк.

Примечательно, что последние восемь лет Яковенко не занимался тренерской деятельностью. В свое время он довольно успешно работал с молодежной сборной Украины, в которой играли Артем Милевский, Александр Алиев, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Артем Кравец и другие. Кроме работы в Украине, Павел также тренировал российские "Ростов", "Уралан", "Кубань", "Химки".

Ранее "Оболонь" забила "Прикарпатью" четыре мяча за 28 минут.

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Смотрите, как ранее "Оболонь-Бровар" играла с "Динамо" в чемпионате Украины:

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