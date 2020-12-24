Знаменитый английский футболист попал в аварию и в тюрьму

В неприятную ситуацию попал 30-летний футболист "Тоттенхэм Хотспур" Дэнни Роуз. Во время поездки в 4 часа ночи он на своем внедорожнике влетел в отбойник на скоростной трассе. К счастью, никто не пострадал, а от машины Роуза отлетело одно колесо и задний бампер. Полиция города Нортгемптон, которая приехала на место аварии, задержала бысшего игрока сборной за опасное вождение.

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К слову, ранее Моуринью выгнал звезду "шпор" с тренировки.

Об инциденте сообщил сегодня английский таблоид The Sun. В крови футболиста не выявили превышение нормы алкоголя, но его пока что держат по стражей за превышение скорости. Считается, что парню посчастливилось остаться живым и без серьезных повреждений.

Сообщают, что ранее у Роуза были проблемы с психическим здоровьем. Сейчас он редко попадает в состав лондонской команды Жозе Моуринью, имея зарплату в 70 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Сайт Transfermarkt оценивает Дэнни всего в 6 млн евро, а его контракт действует до конца июня 2021 года.

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