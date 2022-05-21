"Знала, что некоторые футболисты нытики". Астафьева поставила на место кентов

История с бесплатным супчиком получила неожиданное продолжение в словесном батле звезд украинского шоу-бизнеса и спорта

Астафьева ответила Милевскому и Алиеву / Фото: Коллаж: Сегодня

Популярная певица и модель Даша Астфьева не оставила без внимания критику Александра Алиева о том, что она пиариться на скандале с Артемом Милевским.

Свой ответ экс-игрокам Динамо поп-дива опубликовала в Twitter.

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"Знала, что некоторые футболисты нытики… но с*ка, не думала, что настолько… Уже месяц я "пиарюсь". При том, что об этой ситуации я ответила однажды, на четкий вопрос человека, который видел ее. Уже подключились братики, сватики. Ждем родителей?", – написала Астафьева.

Напомним, в начале мая разгорелся скандал между популярной певицей Дашей Астафьевой и футболистом Артемом Милевским. Девушка обвинила экс-игрока Динамо в попрошайничестве.

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Астафьева нынче является волонтером в одном из ресторанов и, по ее информации, пересеклась с Милей, который выпрашивал бесплатный суп. Позже сам Милевский высмеял Астафьеву за эти слова.