Знал все буквы, но не смог прочитать фамилию Зинченко. Комментатор порвал сеть своим видео

Ганский актер, который исполняет роль комментатора, зачитывает футбольные новости на телевидении, но делает это с юмором

Александр Зинченко / Фото: Instagram

Артист из Ганы Акваси Боади, по прозвищу Акробето, специально перекручивает фамилии футболистов и названия клубов, чтобы развеселить своих зрителей.

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Очередной жертвой актера стал защитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко.

Недавно в сети появилось видео, где мемный комментатор пытается произнести имя украинца. Ведущий смог выговорить только сокращенный вариант имени футболиста "Алекс..", а дальше пробормотал неразборчивый набор звуков, в котором можно было разобрать лишь окончание фамилии "о".

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Отметим, что актер порвал интернет своими шоу еще в 2020 году. В прямом эфире Акробето читает результаты матчей европейских чемпионатов. Однако с произношением команд возникли серьезные проблемы. Вместо Атлетико телеведущий сказал Альтетико, а Шальке перекрестил в Шакель. Смех достигает апогея, когда комментатор читает результаты матчей с участием Шеффилд Юнайтед, Вест Бромвича и Вулверхэмптона.