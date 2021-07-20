Знал, что попадет под давление. В России прокомментировали трансфер лидера Зари

Главный тренер Крыльев Советов считает, что выбор Дмитрия Иванисени в пользу российского клуба был осознанным, 27-летний украинец понимал все риски

Дмитрий Иванисеня подписывает контракт с Крыльями Советов / Фото: ФК Крылья Советов

Переход лидера Зари в российский клуб Крылья Советов вызвал большой шквал критики со стороны украинских болельщиков. Главный тренер команды из Самары Игорь Осинькин высказался об украинском новобранце.



Дмитрий Иванисеня (справа) и спортивный директор клуба Сергей Корниленко / Фото: ФК Крылья Советов

"Мы понимали, что этим переходом Иванисеня попадет под определенное давление, а главное – понимали он и его семья. Но с нашей стороны комментировать нечего – мы видим, что это надежный, хороший, правильный человек, достойный понимания. Очень хочется, чтобы эта ситуация была как можно спокойнее, а украинские болельщики ее поняли и приняли.



"Заря", Иванисеня и Фаворов / Фото: Reuters

Иванисеня подвижный, более молодой – возраст позволяет ему прогрессировать. Дмитрий был одним из лидеров в Заре, которая дважды занимала третье место в чемпионате Украины, а первые два там невозможно занять", – сказал Осинькин в интервью Meta-ratings Напомним, что в летнее трансферное окно Дмитрий Иванисеня перешел на правах свободного агента в самарский клуб Крылья Советов, после завершения срока контракта с Зарей. Опорный полузащитник получал вызов от Андрея Шевченко в сборную Украины и уже имеет в своем активе один матч за главную команду страны.

Дмитрий Иванисеня вызывался в сборную Украины / Фото: ФФУ

Став игроком российского клуба, Иванисеня, скорее всего, закрыл себе дорогу в сборную Украины. По крайней мере на время выступлений в российской Премьер-лиге.В прошлом сезоне Дмитрий был лидером луганской Зари, в составе которой провел во всех турнирах 31 матч, забил 7 мячей и отдал три голевые передачи.

Помимо Иванисени, в новом сезоне в элитном дивизионе чемпионата России будут выступать еще четыре игрока с украинским паспортом: Ярослав Ракицкий (Зенит), Иван Ордец (Динамо Москва), Артем Полярус (Ахмат) и Денис Кулаков (Урал).

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Ярослав Ракицкий / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

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