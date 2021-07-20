Знал, что попадет под давление. В России прокомментировали трансфер лидера Зари

Переход лидера Зари в российский клуб Крылья Советов вызвал большой шквал критики со стороны украинских болельщиков. Главный тренер команды из Самары Игорь Осинькин высказался об украинском новобранце.
"Мы понимали, что этим переходом Иванисеня попадет под определенное давление, а главное – понимали он и его семья. Но с нашей стороны комментировать нечего – мы видим, что это надежный, хороший, правильный человек, достойный понимания. Очень хочется, чтобы эта ситуация была как можно спокойнее, а украинские болельщики ее поняли и приняли.
Иванисеня подвижный, более молодой – возраст позволяет ему прогрессировать. Дмитрий был одним из лидеров в Заре, которая дважды занимала третье место в чемпионате Украины, а первые два там невозможно занять", – сказал Осинькин в интервью Meta-ratings.
Напомним, что в летнее трансферное окно Дмитрий Иванисеня перешел на правах свободного агента в самарский клуб Крылья Советов, после завершения срока контракта с Зарей. Опорный полузащитник получал вызов от Андрея Шевченко в сборную Украины и уже имеет в своем активе один матч за главную команду страны.
Став игроком российского клуба, Иванисеня, скорее всего, закрыл себе дорогу в сборную Украины. По крайней мере на время выступлений в российской Премьер-лиге.
В прошлом сезоне Дмитрий был лидером луганской Зари, в составе которой провел во всех турнирах 31 матч, забил 7 мячей и отдал три голевые передачи.
Помимо Иванисени, в новом сезоне в элитном дивизионе чемпионата России будут выступать еще четыре игрока с украинским паспортом: Ярослав Ракицкий (Зенит), Иван Ордец (Динамо Москва), Артем Полярус (Ахмат) и Денис Кулаков (Урал).
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