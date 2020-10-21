Зинченко завалил жену подарками: Седан показала миньона и единорога

Жена полузащитника сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко, Влада Седан, отпраздновала 25-летие. И футболист не поскупился на подарки, чтобы устроить для любимой незабываемый праздник. Влада, которая недавно поделилась провокационным фото, показала в Instagram заваленную цветами и воздушными шариками комнату в Манчестере – тут тебе и миньоны, и единороги.

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"Спасибо огромное всем за ваши теплые слова и поздравления. Такого количества СМС и звонков я в своей жизни еще никогда не принимала. Свои 25 встречаю дома, с моей семьей в Манчестере. И больше для счастья ничего не нужно", – написала Влада в Instagram.

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Напомним, что украинская журналистка Влада Седан 24 августа отпраздновала свадьбу с полузащитником "Манчестер Сити" Александром Зинченко. Пара расписалась еще 12 марта в посольстве Украины в Великобритании в Лондоне, а затем в Киеве устроила праздник для родных и друзей.

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Ранее Влада Седан рассказала, почему на ее свадьбе с Зинченко не было игроков "Манчестер Сити". По словам журналистки, партнеры Александра были уставшими после сезона и предпочли побыть со своими семьями.

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