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Зинченко сравнил себя с акулой. Голодной

23 декабря, 10:45

Олег Люлька Олег Люлька

Украинский футболист "Манчестер Сити" голоден к новым трофеям и игровому времени

Александр Зинченко оригинально отреагировал на победу "Манчестер Сити" над "Арсеналом" 4:1 в 1/4 финала Кубка английской лиги. Напомним, украинец отыграл весь матч на лондонском "Эмирейтс Стэдиум", отметившись первой в сезоне голевой передачей за "горожан"

"Мы – в следующем раунде. Голоден к большему", – написал у себя в Instagram Зинченко, добавив к этим словам эмодзи акулы

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Под своим голодом Зинченко, судя по всему, подразумевает не только желание добиться большего в турнире, чем полуфинал. Еще бы! Ведь "Манчестер Сити" выиграл три предыдущих Кубка английской лиги.

Кроме того, наверняка, Александр имел в виду свой голод по отношению к игровому времени на поле, ведь в основном составе "горожан" он в нынешнем сезоне – очень редкий гость.

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Не зря активизировались слухи о том, что в зимнее трансферное окно Зинченко может покинуть "МанСити". Среди претендентов на него называют "Вулверхэмптон", "Наполи" и даже "Ювентус".

Отметим, что на пост Зинченко с акулой в соцсетях живо отреагировали его друзья.

"Yesss Zinny", – написал бразильский форвард "МанСити" Габриэль Жезус, поразивший ворота "Арсенала" с передачи украинца

"Отличная работа, брат!" – похвалил Александра непобедимый украинский боксер Тарас Шелестюк

Обзор матча "Арсенал" – "Манчестер Сити" (1:4)

Смотрите, как Зинченко забивает за сборную Украины

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акула Манчестер Сити Александр Зинченко Кубок английской Лиги

Источник: Сегодня|Спорт

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