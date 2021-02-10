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Зинченко со скамейки запасных смотрел, как "МанСити" вошел в историю

10 февраля, 23:34

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Горожане" выиграл 15 матчей подряд

"Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Кубка Англии и вписал свое имя в историю английского футбола. Команда выиграла 15 матчей подряд.

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В 1/8 финала "МанСити" без труда обыграл "Суонси" – 3:1. Наш Александр Зинченко провел поединок на скамейке запасных. Эта победа "горожан" 15-я во всех соревнованиях. Такого в английском футболе не добивался никто.

"В наше время нелегко выиграть 15 матчей подряд. Мы гордимся и довольны тем, что сумели побить этот давний рекорд. Рекорды для этого и существуют", – сказал после матча наставник "МанСити" Хосеп Гвардиола.

Кстати, эта победа стала 200-й для испанского тренера на посту английской команды. Под его руководством клуб провел 268 матчей.

Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года и уже выиграл с командой восемь трофеев.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кубок Англии
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