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Зинченко рулит! Видео голов и обзор матча "Арсенал" – "Манчестер Сити"

23 декабря, 07:35

Олег Люлька Олег Люлька

Благодаря голевой передаче украинца "МанСити" разгромил "канониров" и вышел в 1/2 финала Кубка английской лиги

"Манчестер Сити" разгромил на выезде лондонский "Арсенал" 4:1 и вышел в полуфинал Кубка английской лиги, который неизменно выигрывал три предыдущих розыгрыша. Украинец Александр Зинченко, в нынешнем сезоне крайне редко появляющийся на поле, в этот раз отыграл за "МанСити" весь матч и отметился голевой передачей на Жезуса на третьей минуте поединка.

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Обзор матча "Арсенал" – "Манчестер Сити" (1:4)

"Арсенал" – "Манчестер Сити" – 1:4
Голы: Ляказетт, 31 – Габриэль Жезус, 3, Марез, 55, Фоден, 59, Ляпорт, 73
"Арсенал": Рунарссон – Мустафи, Габриэль, Колашинац – Суареш, Эльнени (Смит-Роу, 66), Себальос, Мэйтленд-Найлз – Уиллок, Ляказетт (Балогун, 77), Мартинелли (Пепе, 49)
"Манчестер Сити": Стеффен – Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко – Родри (Уокер, 77), Фернандиньо – Марез, Силва (Торрес, 70), Фоден – Габриэль Жезус (Агуэро, 74)
Предупреждения: Эльнени, Мустафи – Силва

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Фото – instagram.com/zinchenko_96

Ранее мы писали, что Зинченко сватают в новые партнеры Роналду. К претендентам на украинца из "Манчестер Сити", которому недавно исполнилось 24 года, присоединились гранды итальянской Серии А – "Ювентус" и "Наполи".

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видео голов Арсенал Лондон Манчестер Сити Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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