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Зинченко признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов. Он впервые в сезоне открыл весь матч

4 ноября, 22:04

Александр Трикиша Александр Трикиша

Футболист "Манчестер Сити" набирает обороты после травмы

Украинский футболист Александр Зинченко признан лучшим игроком матча "Манчестер Сити" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (3:0). Как сообщает zbirna.com, украинец стал лучшим игроком своего коллектива по числу ТТД – 124 (брак 12%) и по количеству передач – 108 (точность 87%). Рейтинг эффективности его игры в InStat Index составил 312 баллов (средний показатель по команде – 323).

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Для Зинченко поединок против греков стал первым в сезоне, который он отыграл от свистка до свистка. Всего на его счету три появления в футболке "Сити".

Перед этим Зинченко рассказал жене, как забрал у Ярмоленко его футболку и где ее повесит. Украинские полузащитники пообщались после матча чемпионата Англии.

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Лига чемпионов Манчестер Сити Олимпиакос Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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