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Зинченко поздравил российский клуб с днем рождения. Теперь будет где заканчивать карьеру

23 декабря, 23:01

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский полузащитник выступал за Уфу в 2015-2016 годах

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поздравил российский клуб "Уфа" с днем рождения. Зинченко записал короткое видео, на котором пожелал болельщикам клуба оставаться верными. Видео было размещено в официальном канале "Уфы" в Twitter.

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23 декабря "Уфе" исполнилось 10 лет. Интересно, что на Википедии датой основания указано 18 февраля 2009 года, а первое название команды было труднопроизносимое "Башинформсвязь-Динамо". С 2014 года "Уфа" выступает в российской Премьер-лиге, а лучшим результатом команды является шестое место в сезоне 2017/18 годов.

Зинченко выступал за "Уфу" 2015-2016 годах, после чего перебрался в "Манчестер Сити". Однако в текущем сезоне дела в Англии у него не заладились. Не зря же появились слухи о его уходе из "Сити". Кстати, один из вариантов – возвращение в Россию. Правда, агент Александра быстро развеял слухи.

А накануне благодаря голевой передаче Зинченко "МанСити" разгромил "Арсенал" и вышел в 1/2 финала Кубка английской лиги.

Сюжет о свадьбе Александра Зинченко:

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чемпионат России Уфа Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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