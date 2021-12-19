Зинченко не делал это три года: украинца прорвало!

Украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко отметился результативной передачей в английской Премьер-лиге

Александр Зинченко / Фото: Reuters

В поединке 18-го тура английской Премьер-лиги лидер первенства Манчестер Сити разгромил в гостях Ньюкасл 4:0.

При этом одним из кузнецов уверенной победы "горожан" стал Александр Зинченко, отыгравший весь поединок от начала до конца.

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Более того, именно после фланговой передачи украинца левой, отметился голом алжирец Рияд Марез, сделавший счет 3:0.

Таким образом Зинченко записал в свой актив первый голевой пас в АПЛ, начиная с 10 февраля 2019 года, когда он сделал два ассиста в игре с Челси (6:0).

Голевой передачей в игре с Ньюкаслом Зинченко поздравил самого себя с днем рождения – 15 декабря Александру исполнилось 25 лет.

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Ньюкасл – Манчестер Сити – 0:4

Голы: Рубен Диаш, 5, Канселу, 27, Марез, 63, Стерлинг, 86

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