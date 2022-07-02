Зинченко на сдачу: украинец может оказаться в итальянском топ-клубе

Игрок Манчестер Сити может стать частью сделки по Маттейсу Де Лигту и перейти в Ювентус

Александр Зинченко может перейти в Ювентус вместо Маттейса Де Лигта

Александр Зинченко за последние годы стал важным игроком для Манчестер Сити. Украинец нечасто выходит в основе, однако уже четырежды выиграл чемпионат Англии и останавливался в шаге от триумфа в Лиге чемпионов.

Именно нехватка времени и неродная позиция, на которой его использует тренер, может подтолкнуть украинца к смене клуба этим летом. Тем более, спрос на игрока немалый.

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В Англии Зинченко заинтересовал Арсенал, Вест Хэм, Эвертон и Челси. Теперь же стало известно, что Александр может уехать в Серию А. Как сообщает Calciomercato, украинец может стать частью обмена между Ман Сити и Ювентусом.

"Горожане" ищут возможность подписать защитника туринцев Маттейса Де Лигта. Впрочем, Юве запросил за голландца аж 100 миллионов евро. По информации источника, манкунианцы хотят снизить цену за счет перехода в Турин Гюндогана или Зинченко.

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Александр Зинченко / Фото: Reuters

В прошлом сезоне украинец чаще выходил на замену, сыграв 28 матчей во всех турнирах и отметившись пятью ассистами. Контракт Александра с Ман Сити действует до лета 2024 года.