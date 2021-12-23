Жуткое столкновение: украинский игрок потерял сознание в матче Кубка Бельгии

Вингер бельгийского Мехелена Марьян Швед угодил в больницу после столкновения с вратарем Эйпена

Марьян Швед потерял сознание после столкновения с голкипером Эйпена / Фото: Twitter

Неприятное событие произошло во время матча 1/4 финала Кубка Бельгии, в котором Мехелен принимал команду Эйпен.

Украинская ракета, как называют Марьяна бельгийские болельщики, вышел на замену во втором тайме поединка, при счете 1:1.

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Shved afgevoerd naar ziekenhuis na zware botsing: Hij was even buiten bewustzijn https://t.co/ImdWgHesoH#gvasportpic.twitter.com/pwjbRX2t2T — GVA Sport (@gvasport) December 23, 2021

Спустя несколько минут украинец лежал на футбольном поле без сознания, после жесткого столкновения с вратарем Эйпена.

"Когда наши игроки подошли к нему, Швед был без сознания. Он лежал на спине, но не двигался. Затем его перевернули на бок, и Марьян прокашлялся. После игры он пришел в себя. Надеюсь, что он не сильно пострадал. Удар пришелся в основном по голове и ребрам", – цитирует наставника Мехелена Воутера Вранкена Gva.be.

После столкновения с вратарем Эйпна Швед был доставлен в больницу и его жизни ничего не угрожает.

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Добавим, что команда украинца пропустила два гола после его замены и вылетела из Кубка Бельгии (1:3).

В текущем сезоне Марьян Швед сыграл 18 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.

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