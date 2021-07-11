Жуткое столкновение головы футболиста с коленом вратаря: озвучены последствия

Мексиканский нападающий Ирвинг Лосано отделался легким испугом – он уже выписан из больницы после страшной травмы и через полтора месяца будет в строю

Столкновение Ирвинга Лосано с вратарем / Фото: Reuters

Стали известны последствия жуткой травмы головы, которую в столкновении с левым коленом голкипера сборной Тринидада и Тобаго на Золотом кубке КОНКАКАФ в Далласе получил форвард Мексики и итальянского Наполи Ирвинг Лосано.

К счастью, подозрения на серьезное повреждение шейных позвонков не подтвердились. У Лосано диагностировано растяжение шеи. Рана на левой брови игрока была обработана пластическим хирургом.

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Таким образом, проведя ночь в больнице, Лосано был выписан и отправлен в расположение сборной Мексики, где будет находиться под присмотром врачей команды.

Восстановление нападающего займет четыре-шесть недель.

Отметим, что страшное столкновение Лосано, получившего коленом в голову от вратаря Тринидада и Тобаго Марвина Филлипа, произошло на 10-й минуте матча. 25-летнего мексиканца с окровавленным лицом увезли с поля в шейном бандаже.

Матч же завершился вничью 0:0.