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Жуткий удар ногой в голову в женском футболе Франции (видео)

13 сентября, 13:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Каратистка" из команды Лиона необдуманно грубо травмировала соперницу из Реймса

Многие скептически относятся к занятиям женщин футболом. Однако очень часто эмоции здесь бурлят похлеще, чем в мужских соревнованиях. А порой можно увидеть такие "трюки", от которых становится страшно, что подтвердил один из матчей чемпионата Франции. К слову, недавно футболистка стала форвардом мужского клуба, переписав историю.

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В поединке "Реймс" – "Лион" уже в добавленное время при счете 3:0 в пользу гостей футболистка "Лиона" Сельма Баша влетела коленом в голову сопернице Мелиссе Эррере, пишет "Телеграф". Пострадавшая оказалась в нокдауне, а хулиганка увидела от рефери красную карточку. После оказания первой помощи Эрреру унесли с поля на носилках и сразу же отправили в больницу.

Напомним, что в конце августа "Лион" выиграл женскую Лигу чемпионов. В решающем матче в Испании француженки обыграли немецкий "Вольфсбург" со счетом 3:1. Причем команда из Лиона победила в турнире седьмой раз, в том числе – пятый подряд.

Ранее двум украинским судьям доверили финал женской Лиги чемпионов.

Смотрите, как серьезно травмировался игрок "Ливерпуля" Ориги:

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