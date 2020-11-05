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Жуткий ливень превратил футбольное поле в бассейн: игроки более часа просидели в раздевалке

5 ноября, 23:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

Погода приготовила неприятный сюрприз футболистам в Испании

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между испанским "Вильярреалом" и израильским "Хапоэлем" из Тель-Авива начался с опозданием из-за ливня в Вельярреале. Проливной дождь настолько залил поле, что оно больше стало похожим на бассейн, сообщает Telegram Спорт Сегодня.

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Футболистам пришлось ждать в раздевалках более часа, пока главный арбитр встречи Никола Дабанович не позволил начать поединок. Впрочем, такая задержка пошла хозяевам поля только на пользу – уже на 4-й минуте Карлос Бакка открыл счет в матче.

Отметим, что после двух туров обе команды имели в своем активе по шесть баллов и делили первое-второе места группы I, где также выступают "Сивасспор" и "Карабах".

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Смотрите, как "Вильярреал" ранее обыграл "Карабах":

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Лига Европы Вильярреал Хапоэль Тель-Авив

Источник: Сегодня|Спорт

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