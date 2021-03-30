Жуткая травма в футболе: пальцы торчали в разные стороны

Нападающий уже перенес операцию и больше не сыграет в текущем сезоне

Футболист клуба четвертой лиги Англии Форест Грин Джамиль Мэтт получил жуткую травму в поединке против Болтона и был заменен уже на седьмой минуте. Нападающий столкнулся с соперником, а затем рухнул на газон, корчась от боли.

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Степень серьезности травмы Джамиля было сложно определить, пока в кадр не попала его рука. Четыре пальца правой руки были изогнуты в неестественном положении и торчали во все стороны.

После встречи клуб попытался успокоить болельщиков, сообщив в Twitter, что футболист отправлен на медобследование и чувствует себя хорошо. Однако позже появилось сообщение, что Мэтт пропустит остаток сезона.

Ранее мы писали об ужасном фоле в матче юниоров в Украине: за такое нужно пожизненно выгонять из футбола. Пострадавший получил серьезную травму и неизвестно, когда сможет вернуться на поле.

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