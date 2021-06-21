21 июня 45+4’
Украина 0
Австрия 1
21 июня 45+2’
Северная Македония 0
Нидерланды 0
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Жозе Моуринью обещает Рамосу баснословную зарплату в Риме

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
21 июня, 19:06
Копировать ссылку
Тренер Ромы хочет пригласить в свою команду легендарного испанского защитника, которого выгнали из Реала после 16 лет в клубе
Серхио Рамос может перейти в Рому
Серхио Рамос может перейти в Рому / Фото: AFP

На прошлой неделе стало известно, что Серхио Рамос покидает Реал. Защитник выступал в мадридском клубе с 2005 года.

Но в 35 лет Рамос не собирается завершать карьеру. И может перебраться в Италию. Руководство Ромы прикладывает максимум усилий, чтобы заполучить Серхио.

Не секрет, что испанца хочет видеть в команде новый главный тренер Жозе Моуринью. Римляне уже предложили футболисту контракт с окладом 7,5 млн евро. Рамос взял время подумать.

Напомним, что Серхио Рамос и Жозе Моуринью работали вместе в Реале.

С Королевским клубом Серхио Рамос пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны и четырежды – Суперкубок.

Четыре раза Рамос вместе с Реалом выигрывал Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА и четыре раза клубный чемпионат мира.

Последний сезон защитник не может записать себе в актив. Клуб не выиграл ни одного турнира, а сам Рамос оказался вне заявки сборной Испании на Евро-2020.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
0:1 (45+4’)
Смотри на: Трансляция
0:0 (45+2’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 22 июня
22:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять