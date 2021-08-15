Жизнь после Месси: игрок Барселоны прокомментировал уход лучшего игрока планеты

Защитник Барсы Серхи Роберто расстроен уходом Лионеля Месси из испанского суперклуба. Теперь нужно играть за себя и того парня

Лионель Месси ("Барселона") / Фото: Reuters

После ухода из Барселоны легендарного футболиста Лионеля Месси, в его родном клубе никак не могут прийти в себя. Защитник каталонцев Серхи Роберто прокомментировал La Vanguardia уход феноменального бомбардира.

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Защитник "Барселоны" Серхи Роберто / Фото: Reuters

"У нас в составе был лучший игрок планеты, вся атака строилась через него. Он забивал по 40 голов за сезон. Месси присутствовало везде: пасовался со мной, смещались в центр поля, уходил на фланг к Альбе"

"Если нам не удастся забить 40 голов Месси, тогда команде нужно забить на 30 мячей больше и пропустить на 10 меньше. У нас великолепный состав. Я убеждён, что Барселона – лучшая команда в Испании", – сказал Серхи Роберто La Vanguardia

Лионель Месси / Фото: Reuters

В составе Барселоны Месси 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Лионель Месси готовится к дебюту в ПСЖ / Фото: Reuters

В начале августа аргентинский форвард перешел в Пари Сен-Жермен. Футболист подписал контракт с французским клубом на два года с правом продления на год.

Лионель Месси продолжит карьеру в Париже / Фото: Reuters

За сезон выступлений в ПСЖ Месси будет получать 41 млн евро чистыми. Кроме того, за сам переход в Пари Сен-Жермен Лионелю предусмотрен подписной бонус в размере 40 млн евро.