15 августа 17:00 О матче
Колос 1
Рух 1
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Жизнь после Месси: игрок Барселоны прокомментировал уход лучшего игрока планеты

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
15 августа, 19:10
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Защитник Барсы Серхи Роберто расстроен уходом Лионеля Месси из испанского суперклуба. Теперь нужно играть за себя и того парня
Лионель Месси ("Барселона")
Лионель Месси ("Барселона") / Фото: Reuters

После ухода из Барселоны легендарного футболиста Лионеля Месси, в его родном клубе никак не могут прийти в себя. Защитник каталонцев Серхи Роберто прокомментировал La Vanguardia уход феноменального бомбардира.

Реклама

Читайте также: Салфетку со слезами Лионеля Месси продают за миллион долларов

Защитник "Барселоны" Серхи Роберто
Защитник "Барселоны" Серхи Роберто / Фото: Reuters

"У нас в составе был лучший игрок планеты, вся атака строилась через него. Он забивал по 40 голов за сезон. Месси присутствовало везде: пасовался со мной, смещались в центр поля, уходил на фланг к Альбе"

"Если нам не удастся забить 40 голов Месси, тогда команде нужно забить на 30 мячей больше и пропустить на 10 меньше. У нас великолепный состав. Я убеждён, что Барселона – лучшая команда в Испании", – сказал Серхи Роберто La Vanguardia

Лионель Месси
Лионель Месси / Фото: Reuters

В составе Барселоны Месси 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Реклама

Лионель Месси готовится к дебюту в ПСЖ
Лионель Месси готовится к дебюту в ПСЖ / Фото: Reuters

В начале августа аргентинский форвард перешел в Пари Сен-Жермен. Футболист подписал контракт с французским клубом на два года с правом продления на год.

Лионель Месси продолжит карьеру в Париже
Лионель Месси продолжит карьеру в Париже / Фото: Reuters

За сезон выступлений в ПСЖ Месси будет получать 41 млн евро чистыми. Кроме того, за сам переход в Пари Сен-Жермен Лионелю предусмотрен подписной бонус в размере 40 млн евро.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Отпустили за бесплатно и еще должны остались: новые подробности расставания Месси с Барселоной

Каталонский клуб задолжал своему бывшему капитану кругленькую сумму. В истекшем контракте звездного аргентинца был прописан бонус за лояльность, который составляет 39 миллионов евро

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтер
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Днепр-1
4
8:5
7
6
Александрия
3
3:2
6
7
Металлист 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Заря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Верес
4
2:7
2
13
Мариуполь
3
3:5
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
Показать больше
Воскресенье, 15 августа
1:1
Смотри на: О матче
19:30
Смотри на:
Понедельник, 16 августа
19:00
Среда, 18 августа
19:30
Пятница, 20 августа
19:30
Суббота, 21 августа
17:00
19:30
19:30
Воскресенье, 22 августа
17:00
19:30
21:30
Понедельник, 23 августа
19:30
Пятница, 27 августа
19:30
Суббота, 28 августа
14:00
17:00
19:30
Воскресенье, 29 августа
14:00
17:00
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Паралимпиада в Токио
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Бой года!
25 сентября
дней
часов
минут
секунд
До боя Усик - Джошуа
Новости о бое
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять