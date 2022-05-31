Жить осталось 6 месяцев: одноклубник Михайличенко узнал диагноз

Легендарный шотландский вратарь Энди Горам смертельно болен. У 58-летнего экс-футболиста диагностировали рак пищевода четвертой стадии. Врачи отмерили ему полгода. Напомним, что с раком борется Король футбола Пеле.

"Я сначала думал, что у меня сильное расстройство желудка. Мой пищевод был словно заблокирован. Через несколько недель стало еще хуже. Мне сделали компьютерную томографию, а потом срочно доставили в больницу. Рак.

Врач сказал мне: "Иди, наслаждайся своей повседневной жизнью и будь как можно нормальнее".

Благодаря сильнодействующим препаратам мою боль можно облегчить. Я все еще могу ходить к друзьям и оставаться собой. Но бомба замедленного действия отсчитывает мои секунды", – цитирует Горама Daily Record.