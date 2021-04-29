Жертва изнасилования требует от Роналду его зарплату за два года

Модель из США требует от Криштиану Роналду более 50 миллионов в качестве компенсации. Она обвиняет футболиста в изнасиловании, которое случилось в 2009 году

Роналду / Фото: Reuters

Бывшая модель Кэтрин Майорга, обвинившая заезду футбола Криштиану Роналду в изнасиловании в 2009 году, требует от игрока Ювентуса круглую сумму в качестве компенсации.

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Согласно информации Mirror, Майорга требует 18 миллионов фунтов за "боль и страдания в прошлом", 18 млн фунтов за "боль и страдания в будущем" и 18 млн фунтов в качестве штрафных санкций.

Сообщается, что расходы 37-летнего футболиста на судебные тяжбы уже выросли до 1,4 миллиона фунтов, а судебные издержки составили 1,1 миллиона фунтов. В сумме расходы бы составили 56,5 миллиона фунтов, что равняется зарплате звезды Ювентуса за два года.

Напомним, инцидент с участием Роналду и Майорги произошел 12 июня 2009 года в Лас-Вегасе, где футболист находился на отдыхе с братом и двоюродной сестрой. В 2010 году она получила 270 000 фунтов в рамках внесудебного урегулирования спора и неразглашении истории.

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Но три года назад Майорга подала гражданский иск в Лас-Вегасе, заявив, что тогда она согласилась подписать документы под давлением.