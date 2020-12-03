Українська
$ 28,44
34,32
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Жеребьевка Лиги наций: Италия – Испания, Бельгия – Франция

3 декабря, 20:04

Олег Люлька Олег Люлька

Финал четырех пройдет с 6 по 10 октября следующего года на стадионах Милана и Турина

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка финального турнира Лиги наций. В полуфиналах турнира Италия 6 октября следующего года на стадионе "Сан-Сиро" в Милане сыграет с Испанией, а Бельгия 7 октября в Турине на "Ювентус Стэдиум" встретится с Францией.

Реклама

Читайте также: УЕФА объявил конкретную причину "технаря" для сборной Украины: мотивационная часть решения

Матч за третье место пройдет в Турине, финал – в Милане. Обе медальные игры состоятся 10 октября.

По регламенту Финала четырех, в случае ничьей в основное время предусмотрены дополнительное время и серия пенальти. Правда, все это не касается игры за третье место.

В тренде
Психоделическое "золото" и засилье протестов. Как прошел третий день чемпионата Европы
Реклама

Отметим, что это второй в истории розыгрыш Лиги наций. Победителем первого, в 2019 году, стала Португалия. Но в этот раз в Финал четырех ей пробиться не удалось.

Напомним, что финиш группового турнира нынешней Лиги наций отметился скандалом. УЕФА засчитал техническое поражение сборной Украины в матче со Швейцарией, который был отменен по решению главврача Люцерна из-за случаев коронавируса в нашей команде. УАФ оспорит этот вердикт в суде Лозанны.

Смотрите, как Португалия выиграла Лигу наций-2019

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

УЕФА жеребьевка Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Появился снимок Марадоны в открытом гробу. Его автора уже уволили и грозят убить (фото)
Появился снимок Марадоны в открытом гробу. Его автора уже уволили и грозят убить (фото)Футбол
Лига чемпионов: прогноз на матчи от Александра Шовковского
Лига чемпионов: прогноз на матчи от Александра ШовковскогоФутбол
Последние слова Марадоны перед смертью
Последние слова Марадоны перед смертьюФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Ла Лиги
Прогноз Александра Шовковского на матчи Ла ЛигиФутбол
"Завали свое е***о!" Грязная ругань Милевского на призыв заступиться за осужденную "Мисс Беларусь"Футбол
У футболиста
У футболиста "Динамо" с гигантской зарплатой возникли осложнения после коронавирусаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять