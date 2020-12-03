Жеребьевка Лиги наций: Италия – Испания, Бельгия – Франция

Финал четырех пройдет с 6 по 10 октября следующего года на стадионах Милана и Турина

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка финального турнира Лиги наций. В полуфиналах турнира Италия 6 октября следующего года на стадионе "Сан-Сиро" в Милане сыграет с Испанией, а Бельгия 7 октября в Турине на "Ювентус Стэдиум" встретится с Францией.

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Матч за третье место пройдет в Турине, финал – в Милане. Обе медальные игры состоятся 10 октября.

По регламенту Финала четырех, в случае ничьей в основное время предусмотрены дополнительное время и серия пенальти. Правда, все это не касается игры за третье место.

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Отметим, что это второй в истории розыгрыш Лиги наций. Победителем первого, в 2019 году, стала Португалия. Но в этот раз в Финал четырех ей пробиться не удалось.

Напомним, что финиш группового турнира нынешней Лиги наций отметился скандалом. УЕФА засчитал техническое поражение сборной Украины в матче со Швейцарией, который был отменен по решению главврача Люцерна из-за случаев коронавируса в нашей команде. УАФ оспорит этот вердикт в суде Лозанны.

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