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Жеребьевка Евро-2022: Украина узнала соперника в стыковых матчах

5 марта, 14:11

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Наши девушки сыграют против Северной Ирландии

Сегодня состоялась жеребьевка стыковых матчей женского чемпионата Европы по футболу. Турнир состоится с 6 по 31 июля 2022 года.

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Сборная Украины сыграет против Северной Ирландии, в других матчах встретятся: Португалия – Россия и Чехия – Швейцария.

С 7 по 13 апреля они проведут по матчу дома и в гостях. Победители пар пройдут в финальную стадию, которая состоится летом в Англии. К ним также присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучших команды со второго места.

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Сборные, которые уже квалифицировались на Евро-2022: Англия, Германия, Голландия, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Бельгия, Исландия, Испания, Финляндия, Австрия, Италия.

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Украинская команда лишь раз выступала на континентальном первенстве. Было это в 2009 году. Наши девушки уступили Нидерландам – 0:2, Дании – 1:2 и обыграли Финляндию – 1:0. Но это не позволило выйти из группы.

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женский футбол женская сборная Украины
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