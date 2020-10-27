Жеребьевка 1/8 Кубка Украины: фартовый для Шевы композитор "достал" суперпару

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины, которую в Доме футбола в Киеве провели шоумен Артем Гагарин и музыкант Евгений Хмара, фартово для Шевы исполнивший национальный гимн перед недавним матчем нашей сборной с Испанией.
По результатам жеребьевки, образовалась одна громкая пара "Десна" – "Заря". Команды, в прошлом сезоне соперничавшие с "Динамо" за путевку в Лигу чемпионов, теперь сойдутся в поединке за пропуск в 1/4 национального Кубка.
Все пары 1/8 финала Кубка Украины
- "Десна" – "Заря"
- "Александрия" – "Минай"
- "Верес" (Д-2) – "Мариуполь"
- "Агробизнес" (Д-2) – "Ворскла"
- "Днепр-1" – "ВПК-Агро" (Д-2) или "Олимпик" (сыграют 13 ноября)
- "Нива" Винница (Д-3) – "Колос"
Базовый день матчей 1/8 финала Кубка Украины – 2 декабря. При этом "Шахтер" и "Динамо" начнут свой путь в турнире уже с четвертьфинальной стадии.
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Напомним, действующим победителем Кубка Украины является "Динамо", в финале-2020 по пенальти одолевшее "Ворсклу".
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