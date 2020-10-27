Жеребьевка 1/8 Кубка Украины: фартовый для Шевы композитор "достал" суперпару

С легкой руки Евгения Хмары и Артема Гагарина в поединке за путевку в четвертьфинал сойдутся "Десна" и "Заря"

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины, которую в Доме футбола в Киеве провели шоумен Артем Гагарин и музыкант Евгений Хмара, фартово для Шевы исполнивший национальный гимн перед недавним матчем нашей сборной с Испанией.

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По результатам жеребьевки, образовалась одна громкая пара "Десна" – "Заря". Команды, в прошлом сезоне соперничавшие с "Динамо" за путевку в Лигу чемпионов, теперь сойдутся в поединке за пропуск в 1/4 национального Кубка.

Все пары 1/8 финала Кубка Украины

"Десна" – "Заря"

"Александрия" – "Минай"

"Верес" (Д-2) – "Мариуполь"

"Агробизнес" (Д-2) – "Ворскла"

"Днепр-1" – "ВПК-Агро" (Д-2) или "Олимпик" (сыграют 13 ноября)

"Нива" Винница (Д-3) – "Колос"

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Базовый день матчей 1/8 финала Кубка Украины – 2 декабря. При этом "Шахтер" и "Динамо" начнут свой путь в турнире уже с четвертьфинальной стадии.

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Напомним, действующим победителем Кубка Украины является "Динамо", в финале-2020 по пенальти одолевшее "Ворсклу".

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