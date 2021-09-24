Жеребьевка 1/8 Кубка Украины: Динамо едет в Мариуполь, а Шахтер в Одессу

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины, которую провели бронзовая медалистка Олимпиады-2020 Дарья Белодед и экс-игрок сборной Украины Владислав Ващук.
По результатам жеребьевки обладатель Кубка Украины киевское Динамо сыграет с Мариуполем, а недавний победитель Суперкубка донецкий Шахтер поборется за выход в 1/4 с одесским Черноморцем.
Все пары 1/8 финала Кубка Украины
- Металлист 1925 Харьков – Александрия
- Металлист Харьков – Колос Ковалевка
- Верес Ровно – Ворскла Полтава
- Черноморец Одесса – Шахтер Донецк
- Альянс Липовая Долина – Львов
- Рух Львов – Заря Луганск
- ЛНЗ Черкассы – Днепр-1
- Мариуполь – Динамо Киев
Базовый день проведения матчей – 27 октября.
Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно.
Обладатель трофея определится 11 мая 2022.