24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
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Жеребьевка 1/8 Кубка Украины: Динамо едет в Мариуполь, а Шахтер в Одессу

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
24 сентября, 12:34
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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу – стали известны все пары соперников
Кубок Украины
Кубок Украины / Фото: УАФ

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины, которую провели бронзовая медалистка Олимпиады-2020 Дарья Белодед и экс-игрок сборной Украины Владислав Ващук.

По результатам жеребьевки обладатель Кубка Украины киевское Динамо сыграет с Мариуполем, а недавний победитель Суперкубка донецкий Шахтер поборется за выход в 1/4 с одесским Черноморцем.

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Все пары 1/8 финала Кубка Украины

  • Металлист 1925 Харьков – Александрия
  • Металлист Харьков – Колос Ковалевка
  • Верес Ровно – Ворскла Полтава
  • Черноморец Одесса – Шахтер Донецк
  • Альянс Липовая Долина – Львов
  • Рух Львов – Заря Луганск
  • ЛНЗ Черкассы – Днепр-1
  • Мариуполь – Динамо Киев

Базовый день проведения матчей – 27 октября.

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно.

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Обладатель трофея определится 11 мая 2022.

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Шахтер

28 сент

19:45

Интер

5,30

4,48

1,65

Бавария

29 сент

22:00

Динамо

1,11

12

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтер
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Днепр-1
8
13:8
16
5
Ворскла
8
15:7
15
6
Александрия
8
8:6
14
7
Заря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Металлист 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Черноморец
8
9:21
5
15
Мариуполь
8
11:21
4
16
Львов
8
4:13
3
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