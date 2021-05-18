Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Жену Зинченко назвали убийцей и хотели обцеловать ноги после появления в коротком платье

Елена Павлова Елена Павлова
18 мая, 23:59
Копировать ссылку
Известная спортивная журналистка Влада Седан показала свой весенний образ и произвела впечатление на пользователей социальных сетей
Влада Седан в весеннем образе от Шанель
Влада Седан в весеннем образе от Шанель / Фото: Instagram

Жена украинского защитника Манчестер Сити Александра Зинченко, спортивная журналистка Влада Седан поразила своим новым образом в Instagram. Ранее жена Зинченко показала, кто в доме хозяин и рассмешила фанатов.

Читайте также: Чувственная Влада на столе: "основной инстинкт" жены футболиста МанСити

Для весеннего образа блондинка выбрала маленькое черное платье, которое открыло ее красивые длинные ноги, розовый пиджак и фирменные двуцветные туфельки Шанель.

В тренде

"Мэрилин Монро в Шанель", "Мисс Манчестер", "Просто богиня одежды и стиля", "Милый убийца", "Английской королеве пора сдавать пост", "Ох уж эти ножки, обцеловал бы!", – писали восхищенные поклонники Влады.

Ранее соблазнительная жена Зинченко получила букет от главного фаната. Влада Седан призналась, что муж балует цветами не только по праздникам.

Также Влада Седан рассказала о том, почему ее не будет в Playboy: "У меня все жиденькое и малогабаритное".

И мы сообщали, что Александр Зинченко с риском для жизни запустил салют у себя под домом.

Зинченко запускает салют Видео: v.lada_sedan/instagram

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять