Жену Зинченко назвали убийцей и хотели обцеловать ноги после появления в коротком платье

Известная спортивная журналистка Влада Седан показала свой весенний образ и произвела впечатление на пользователей социальных сетей

Влада Седан в весеннем образе от Шанель / Фото: Instagram

Жена украинского защитника Манчестер Сити Александра Зинченко, спортивная журналистка Влада Седан поразила своим новым образом в Instagram. Ранее жена Зинченко показала, кто в доме хозяин и рассмешила фанатов.

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Для весеннего образа блондинка выбрала маленькое черное платье, которое открыло ее красивые длинные ноги, розовый пиджак и фирменные двуцветные туфельки Шанель.

"Мэрилин Монро в Шанель", "Мисс Манчестер", "Просто богиня одежды и стиля", "Милый убийца", "Английской королеве пора сдавать пост", "Ох уж эти ножки, обцеловал бы!", – писали восхищенные поклонники Влады.

Ранее соблазнительная жена Зинченко получила букет от главного фаната. Влада Седан призналась, что муж балует цветами не только по праздникам.

Также Влада Седан рассказала о том, почему ее не будет в Playboy: "У меня все жиденькое и малогабаритное".

И мы сообщали, что Александр Зинченко с риском для жизни запустил салют у себя под домом.